Dobra wiadomość dla Fernando Santosa. Wyróżnienie dla reprezentanta Polski: „Nie pomylił się”

W pierwszych tygodniach 2023 roku trudno o optymizm zwłaszcza w reprezentacyjnej defensywie. Pewniacy z Kataru – Bartosz Bereszyński i Jakub Kiwior – zmienili kluby i jeszcze nie zdążyli zadebiutować w ich szeregach w meczach ligowych (w – odpowiednio – Napoli i Arsenalu). Ze względu na operację kolana, wykluczony jest udział w marcowym zgrupowaniu Kamila Glika. A Matty Cash dopiero w miniony weekend wrócił do wyjściowego składu Aston Villi.

W tym kontekście koniecznie odnotować trzeba dobre noty, jakie zebrał za swój ostatni występ ligowy Jan Bednarek. Tydzień wcześniej polski obrońca stał się autorem kuriozalnego „samobója” w spotkaniu z Wolverhampton, przegranym przez jego zespół 1:2. W minioną sobotę jednak „Święci” sensacyjnie wygrali na Stamford Bridge z Chelsea 1:0. Serwis 90min.com po tym spotkaniu aż trzech graczy Southampton nominował do „jedenastki kolejki”.

Wśród wyróżnionych w ten sposób znalazł się także Bednarek. Dziennikarze portalu ustawili go w środku obrony wespół z brazylijskim stoperem Nottingham Forest, Felipe. Samo uzasadnienie nominacji ma jednak w sobie odrobinkę uszczypliwości. „Przeciwko Chelsea nie pomylił się ani razu, choć zazwyczaj nieszczególnie imponuje formą” - napisano. Partnerami polskiego defensora w wybranej jedenastce są także m.in. David de Gea, Bruno Fernandes, Marcus Rashford i Bukayo Saka.

Polskiego stopera we własnym „Team of the week” umieścił publicysta BBC, Garth Crooks, co możecie zobaczyć poniżej. „Reprezentant Polski ma trudny sezon, ale tym razem świetnie zorganizował obronę, która przetrwała wszystko, co mogła rzucić na szalę Chelsea” - napisał.

What do you make of this?Garth Crooks' TOTW is here 👀#BBCFootball pic.twitter.com/e6p6GzPnYW— BBC Sport (@BBCSport) February 19, 2023