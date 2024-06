Euro 2024. Kim jest Arkadiusz Milik. Sylwetka napastnika reprezentacji Polski: klub, partnerka, reprezentacja

Bolesne chwile Arkadiusz Milika. To już absolutny koniec, czeka go trudny czas

Od dwunastu lat Milik występuje w zagranicznych klubach. Początki miał trudne. Zaczynał do Bayeru Leverkusen, ale było mu się tam trudno przebić i z tego powodu trafił do Augsburga. Wprawdzie Bundesligi nie podbił, ale za to mądrych ruchem z jego strony były przenosiny w wieku 20 lat do Ajaksu Amsterdam. W holenderskim klubie spędził dwa lata. To był dla niego dobry czas, bo wypromował się i na cztery lata trafił do Napoli, gdzie należał do liderów. Z włoskim klubem rozstał się w nienajlepszych okolicznościach. Został odstawiony, w końcu wybawieniem okazało się wypożyczeniem do Olympique Marsylia, a potem transfer do francuskiego giganta.

Taras Romanczuk nie chce być statystą na EURO. Kapitan Jagiellonii na to liczy w finałach, niemożliwe nie istnieje?

Arkadiusz Milik - reprezentacja Polski

W reprezentacji debiutował w 2012 roku meczem towarzyskim z RPA na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszym selekcjonerem, który mu zaufał był Waldemar Fornalik. Pierwszego gola w kadrze strzelił pod koniec 2012 roku w towarzyskim meczu z Macedonią Płn. Kolejni selekcjonerzy stawiali na niego. Był na EURO 2016, gdzie w polskiej drużynie udało się awansować do ćwierćfinału. Był także na dwóch mundialach: w 2018 i 2022 roku. Pod względem skuteczności najlepsze były dla niego lata 2014 i 2015, gdy w drużynie narodowej strzelał odpowiednio: pięć i cztery gole. Od 2016 roku w drużynie narodowej zdobywał po jednej bramce. Wyjątkiem był 2022 roku, który zakończył bez trafienia. - Dobrze, że Milik jest w kadrze – powiedział Jacek Bąk w rozmowie z "Super Expressem". – Powiem więcej: zabrałbym go na EURO. Przyda się ta jego lewa noga. Oczywiście, pod względem skuteczności lepszy sezon miał duet Piątek-Buksa, którzy strzelali w lidze tureckiej. Dlatego Milik w sprawdzianie z Ukrainą musi pokazać, że warto na niego stawiać. Musi przekonać selekcjonera, że zasługuje na powołanie i na to, żeby załapać się do kadry na EURO - zaznaczał.

Mistrzostwa Europy w pigułce. Kto najlepszym strzelcem EURO, kto ma najwięcej medali, rekordy finałów, sprawdź dorobek

Sonda Czy będziesz oglądać EURO 2024? TAK NIE BYĆ MOŻE

Arkadiusz Milik - klub

Od dwóch lat występuje już w Juventusie. O tym transferze mówiło się jeszcze przed odejściem do Francji. W klubie z Turynu nie był postacią pierwszoplanową. Musiał pogodzić się z rolą zmiennika. Gdy dostawał szansę, to nie zawodził. Tak było w meczach pucharowych. Właśnie sezon zakończył zdobyciem Pucharu Włoch. To drugie trofeum podczas występów we Włoszech. Przed czteroma laty triumfował w tych rozgrywkach z Napoli. Umowę z Juventusem ma jeszcze na dwa lata. Zapowiadał, że nie chciałby odchodzić z klubu, bo dobrze czuje się w Turynie.

Jan Tomaszewski o szansach kadry na EURO, powiedział to wprost. Odwołał się do trenera Kazimierza Górskiego!

Arkadiusz Milik - partnerka

Długo kadrowicz związany był z Jessicą Ziółek. Jednak po latach para rozstała się. Teraz napastnik Juventusu związał się z Agatą Sieramską. W związku są od trzech lat. Sympatia piłkarza jest aktywna w mediach społecznościowych. Trenuje fitness i reklamuje zdrowy tryb życia.

Jakub Piotrowski o odpowiedzialności za reprezentację i nadziejach na EURO. To zaskoczyło kadrowicza

Arkadiusz Milik - sylwetka

Data urodzenia: 28 lutego 1994

Klub: Juventus Turyn

Mecze/gole w kadrze: 72/17

Michał Skóraś o przenosinach do Belgii, mistrzostwie, wyjeździe na EURO. "Nie mogę powiedzieć, że..."

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej