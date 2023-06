Zakończenie zmagań w poszczególnych ligach w Europie nie oznacza jednak, że kibice futbolu będą musieli odpocząć od piłki na jakiś czas. Już za kilka dni reprezentacja Polski najpierw zmierzy się w towarzyskim meczu z Niemcami, podczas którego z kadrą i kibicami pożegna się Jakub Błaszczykowski - co krótko ocenił Jan Tomaszewski, a później Biało-czerwoni powalczą z Mołdawią w kwalifikacjach do Euro 2024. Aby jak najlepiej przygotować się do obu spotkań, Fernando Santos podjął ważną decyzję.

Przed meczami z Niemcami i Mołdawią Fernando Santos nie trafi czasu. Selekcjoner podjął decyzję przed zgrupowaniem

Oficjalnie zgrupowanie reprezentacji Polski przed czerwcowymi meczami na rozpocząć się 12 czerwca, jednak portugalski szkoleniowiec nie miał zamiaru tracić czasu i postanowił zaprosić do Warszawy tych zawodników, którzy już odpoczywali w ostatnich dniach po zakończeniu ligowych zmagań. Oczywiście oficjalnie nie jest to zgrupowanie.

Fernando Santos podjął arcyważną decyzję przed meczami z Niemcami i Mołdawią. Nie ma czasu do stracenia

Jak podaje "TVP Sport", Fernando Santos zaprosił zawodników na dodatkowe treningi, podczas których będą oni mogli zaprezentować swoje umiejętności selekcjonerowi. Skorzystać na tym mają przede wszystkim ci, którzy grają na co dzień w PKO Ekstraklasie. Polska liga ostatnią kolejkę rozegrała bowiem 27 maja, więc zawodnicy mieli ponad tydzień na odpoczynek po ligowych bataliach.

Sonda Czy mecz Polska - Niemcy jest potrzebny? Tak, oczywiście Nie, to bezsensowny pomysł