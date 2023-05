Fernando Santos znów zadziwił. Wielki talent z ekstraklasy pod okiem selekcjonera kadry

Wśród powołanych znalazło się czterech pomocników z ekstraklasy: Ben Lederman z Rakowa, Mateusz Łęgowski z Pogoni, Bartosz Slisz z Legii i Michał Skóraś z Lecha. Teraz lista powiększyła się o kolejne nazwisko. Trener Santos będzie bacznie obserwował skrzydłowego Warty Poznań. - Kajetan Szmyt zaproszony przez sztab selekcjonera Fernando Santosa na treningi reprezentacji Polski. Później skrzydłowy Zielonych uda się na zgrupowanie kadry narodowej do lat 21 - czytamy w komunikacie poznańskiego klubu.

W zakończonym sezonie Szmyt był odkryciem rozgrywek. Jego dorobek to 33 mecze, trzy gole i siedem asyst. Prawdopodobnie zmieni latem klub. Wyceniany jest na milion euro. - Gdzie jest jego sufit? Trudno jest wyrokować. Jest wstanie dostać się do dorosłej kadry Polski, ale musi jeszcze coś dołożyć: gole i asysty - tak trener Dawid Szulczek mówił nam o swoim podopiecznym. - Jest komunikatywną osobą, świetną jeśli chodzi o budowę atmosfery. Jest bardzo pracowity. W momencie, gdy siada na ławkę, to pokazuje "zęba", nigdy się nie obraża. Jest uosobieniem cech, które chciałby widzieć każdy trener u zawodnika. Nie ma w tym przypadku. Kajtek do tego wszystkiego ma piłkarską jakość. Rośnie nam z każdym meczem i dobrym występem - komplementował Szmyta.

Sonda Czy Fernando Santos ma rację w sprawie Ekstraklasy? Tak, gra zbyt wielu zagranicznych przeciętniaków Nie, zagraniczni piłkarze są lepsi niż polscy

PKO Ekstraklasa Raport 29.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.