Grzegorz Krychowiak znowu się zdecydował na ten krok. Ludzie pokazali, co o tym myślą

Grzegorz Krychowiak to postać, z którą nigdy nie jest nudno. Kibice reprezentacji Polski doskonale wiedzą, że "Krycha" słynie z niebanalnych wypowiedzi na konferencjach prasowych. Na spotkaniach z mediami zdarzało mu się wchodzić w dyskusje z dziennikarzami, co tylko dodawało smaczku kolejnym zgrupowaniom kadry. Również w sieci pomocnik nie przestaje zaskakiwać. Od dłuższego czasu wiadomo, że pasją samego sportowca i jego żony są podróże. Był czas, że instagramowy profil piłkarskiej gwiazdy zdominowany był przez ujęcia z kolejnych wojaży. Teraz to się zmieniło i można śmiało napisać, że w internetowych wpisach dominuje sport. Z komentarzy można wnioskować jaki stosunek do takiej zmiany mają obserwujący konto Krychowiaka.

Kolejne zdjęcie Krychowiaka na Instagramie

Od jakiegoś czasu Grzegorz Krychowiak swoją piłkarską karierę kontynuuje na Bliskim Wschodzie. Znalazł tam nie tylko spokój mentalny, lecz także miejsce, w którym docenia się jego umiejętności. Obecnie "Krycha" reprezentuje barwy klubu Abha. Z kolegami z ekipy szybko znalazł wspólny język, a na treningach młodsi podpatrują chętnie pracę bardziej doświadczonego zawodnika z przeszłością m.in. w Sevilli czy PSG. Krychowiak ostatnio opublikował kolejne w ostatnim czasie zdjęcie z treningu Abha. "Praca" - napisał w lakonicznym opisie.

Reakcja kibiców na zdjęcie Krychowiaka

Nie jest tajemnicą, że kibiców w internecie najbardziej rozgrzewają nowe zdjęcia gwiazd z prywatnego życia. Jednak okazuje się, że nawet zwykłe ujęcia z treningów mogą zdobyć serca fanów. Pod wpisem Krychowiaka pojawiły się tysiące polubień i mnóstwo pochlebnych komentarzy. Wśród nich dominowały te, które mówiły, że brakuje go w reprezentacji czy przedstawiające emotikony serduszek i płomieni.