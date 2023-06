Kamil Glik pokazał zdjęcie z żoną i się zaczęło. Brutalne komentarze pod fotografią, kibice mają jeden apel

Krystian Bielik kaja się po chamskim komentarzu. Zrobił to tuż po swoim wpisie, otwarcie przyznał się do błędu

Trudno było wyjaśnić to, co stało się w ubiegły wtorek w stolicy Mołdawii. W meczu eliminacji mistrzostw Europy Polacy dominowali w pierwszej połowie. Po bramkach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego wydawało się, że biało-czerwoni mogą być pewni o trzy punkty i w dobrych nastrojach rozjadą się na wakacje. Jednak druga odsłona rywalizacji była kompromitacją polskich zawodników. W 45 minut ze stanu 2:0 dla Polski zrobiło się 2:3.

Kibice wręcz błagają Glika o powrót. Dosadne komentarze

Porażka z Mołdawią i to w takim stylu to największy blamaż polskiej piłki w ostatnich latach. Na piłkarzy spadła fala zasłużonej krytyki, bo nawet przy gorszej dyspozycji nie można przegrywać z takimi zespołami jak Mołdawia. Zwłaszcza, gdy prowadzi się 2:0. Po spotkaniu pojawiły się głosu, że zawodnicy występujący obecnie w kadrze nie mają charakteru i kibice zaczęli się domagać powrotu byłych liderów.

A przede wszystkim Kamila Glika. Fani wyrazili to dobitnie również pod ostatnim wpisem zawodnika w mediach społecznościowych. Glik opublikował post w związku z 12. rocznicą ślubu z Martą Glik. Kibice wykorzystali to, aby prosić go o powrót do kadry. Nie zabrakło przy tym brutalnych stwierdzeń. - Glikson dawaj do reprezentacji bo się tych pizd***** oglądać nie da! Pozdro, dla mnie jesteś prawdziwym kapitanem! - napisał jeden z fanów. - Wycziluj i wracaj! Kto jak nie ty ogarnie te laleczki z reprezentacji - czytamy w innym komentarzu.