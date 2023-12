Lewandowscy pod ostrzałem. Wystarczyło, że kibice zobaczyli jedną rzecz na ich nagraniu. Wściekłość nie miała granic

Stanowcza reakcja polskiego piłkarza po decyzji PZPN. Tak zwrócił się do Kwiatkowskiego. Emocje aż buzowały

Anna i Robert Lewandowscy to z pewnością ludzie sukcesu. Anna Lewandowska przez lata godnie reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej jako karateczka, a teraz robi karierę jako trenerka fitness oraz prowadzi kilka własnych firm. Robert Lewandowski natomiast to czołowy napastnik na świecie, który zdobył wiele tytułów i nagród, a rozpoznawalność pozwoliła mu na nawiązanie wiele współprac i budowanie własnej marki RL9. Oboje cieszą się wielką popularnością, co widać choćby na ich profilach na Instagramie – Annę Lewandowską obserwuje 5,6 mln osód, a Roberta Lewandowskiego aż... 35,6 mln! Niedawno żona polskiego piłkarza opublikowała na swoim profilu na Instagramie wideo, na którym pokazała, jak wraz z mężem i dziećmi szykuje świąteczne pierniczki. Jak się okazało, nawet taki materiał potrafi podzielić fanów.

Anna Lewandowska pokazała jeden film. Ruszyła lawina komentarzy, ostry atak

Warto zauważyć, że materiał przy okazji był sponsorowany – Lewandowska reklamowała jedną z firm AGD, z którą nawiązała współpracę. To oczywiście był jeden z powodów do nieprzychylnych komentarzy. Inni zwrócili uwagę, że nie wszystkich stać na taki sprzęt. – Tradycyjnie co roku - pieczenie pierników. Wczoraj pierwszy raz ale na pewno nie ostatni w tym miesiącu. Kto tak jak ja, uwielbia ten zapach w całym domu? – napisała Anna Lewandowska pod postem.

W komentarzach pojawiło się oczywiście wiele pozytywnych wpisów, ale nie brakowało także tych atakujących rodzinę Lewandowskich. „Nie stać mnie na to. Jak większość polskiego społeczeństwa” napisała jedna z komentujących w odniesieniu do drogiej maszyny używanej przez Lewandowskich. „Dużo roboty nie było, sprzęt zrobił swoje” śmiał się inny z komentujących. „Porażka. Przy Rozenek czy obojętnie przy kim”, „To jest śmieszne, że milionerzy muszą jakieś gary reklamować” brzmi kolejny komentarz odnoszący się do faktu, że materiał był sponsorowany.