Mamy najnowsze informacje o PGE Narodowym. Na Beyonce zdążą, a na reprezentację Polski nie? Trwa walka z czasem

PZPN ma coraz mniej czasu na zgłoszenie do UEFA miejsca rozegrania meczu Polska – Albania w ramach el. EURO 2024. W listopadzie okazało się, że powstała wada na PGE Narodowym i mecz towarzyski z Chile został przeniesiony na stadion Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Okazało się, że powstała wada konstrukcyjna jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. Wada nie została jeszcze wyeliminowana.

Choć minister Bortniczuk w rozmowie z RMF FM wyznał, że mecz Polska – Albania (27 marca) nie odbędzie się w „domu” Biało-Czerwonych, to prezes Dola wierzy, że jest jeszcze na to szansa. – Cień nadziei jest, ale z każdym dniem jest coraz mniejszy i uczciwie przyznaję i nie będę owijał w bawełnę. Pracujemy pełną parą, by uzyskać pozytywną rekomendacje ekspertów. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. My nie pracujemy, aby otworzyć stadion, tylko chcemy określić warunki, na jakich możemy rozgrywać zawody. Bo stadion już jest otwarty, była choćby konferencja z Fernando Santosem – mówi Włodzimierz Dola.

Czy warunkiem dopuszczenia PGE Narodowego do organizowania imprez masowych jest naprawa usterki? Niekoniecznie. – Została wykryta wada, my ją zabezpieczyliśmy. I teraz trwają badania i analizy. Wielokrotne i wielogodzinne. Pierwsze wstępne wyniki tych analiz są takie, że jest bezpiecznie i że możemy otworzyć stadion. Wada jednak powstała, więc eksperci od konstrukcji i materiałów muszą określić nam warunki, by PGE Narodowy został w pełni otworzony. Prowadzimy analizy, ale czas nie jest naszym sprzymierzeńcem – tłumaczy Dola, który dodaje, że następne zaplanowane na PGE Narodowym imprezy (choćby szumnie zapowiadany koncert Beyonce) nie są zagrożone.

Kiedy wada zostanie ostatecznie wyeliminowana jednak nie wiadomo. – Sprawa jest mocno techniczna i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób ten wadliwy element naprawić. Najpierw zabezpieczyliśmy ten element, potem są ekspertyzy i analizy przyczyn wady. Teraz jesteśmy na końcowym etapie, czyli przygotowanie planu naprawczego i jego realizacja. Nie chcę deklarować konkretnej daty ze względu na to, że trwają jeszcze rozmowy i analizy – dodał prezes Dola.

