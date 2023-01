Media dotarły do tego, kto może zostać trenerem reprezentacji Polski. Znane kibicom nazwisko, Kulesza ma nad nim myśleć

Czesław Michniewicz zakończył swoją przygodę z prowadzeniem reprezentacji Polski, jednak jak na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Mimo że w mediach pojawia się wiele nazwisk szkoleniowców, którzy mogliby pracować z polską kadrą, tak PZPN jest bardzo rozważny w komunikatch i nie podaje szczegółów. Portal "WP.Sportowe Fakty" dotarł jednak do informacji wskazujących na to, kto może być bliski pracy z Polakami. To nazwisko zna każdy kibic.

Kto kolejnym trenerem reprezentacji Polski? Media dotarły do zaskakujących informacji

Zdaniem portalu, w grze o fotel trenera reprezentacji Polski liczą się nazwiska Vladimira Petkovicia, Marka Papszuna i co ciekawe Jana Urbana, który ma mieć nawet większe szanse do objęcia posady, niż obecny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, którego coraz częściej zaczęto wymieniać w kontekście objęcia reprezentacji Polski. Urban jest nazwiskiem, którego polskim kibicom nie trzeba przedstawiać - przed lata zasłynął jako świetny napastnik Górnika Zabrze i Osasuny Pampeluna, a także reprezentował Polskę. Jako trener prowadził m.in. Lecha Poznań, Legię Warszawa, Zagłębie Lubin oraz Górnika Zabrzę i Osasunę.