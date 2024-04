Michał Probierz musi wyjechać z Polski! Stanie przed poważnym wyborem, kluczową decyzję podejmie już w czwartek!

Grzegorz Krychowiak nie poddał się, podczas kariery zadbał o wykształcenie. Ukończył studia wyższe, ten fach ma już w ręku, namówił go do tego ojciec!

Michał Probierz ledwo co odpoczął po awansie do Mistrzostw Europy i udał się na Wielkanoc, a już w tym tygodniu wraca do intensywnej pracy. Jak podaje "Przegląd Sportowy", we wtorek 2 kwietnia 2024 roku selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski udał się do Niemiec, aby zrealizować wyjątkowo ważną misję. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta już w czwartek!

Według informacji "Przeglądu Sportowego", selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski udał się do Niemiec w celu znalezienia bazy dla piłkarzy reprezentacji Polski i jak na razie, klarują się dwa wybory. Jednym z nich jest Atlantic Grand Hotel w Bremie, położony tuż obok stadionu tamtejszego Werderu. Inną z propozycji ma być hotel Seminaris SeeHotel w podberlińskim Poczdamie. Plusem tego miejsca jest obecność jeziora. Oba te miejsca są rekomendowane przez UEFA. Towarzyszami Probierza w wyprawie są sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, odpowiedzialny za kwestie logistyczne w sztabie kadry Łukasz Gawrjołek i Andrzej Zaremba, który piastuje funkcję dyrektor adepartamentu logistyki PZPN. Ostateczną decyzję w sprawie bazy Polaków Probierz ma podjąć do czwartku 4 kwietnia.