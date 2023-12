Michał Probierz usłyszał świetną wiadomość! Gwiazdor zlożył wniosek o polski paszport, będzie nowy reprezentant?

Listkiewicz zwrócił się bezpośrednio do Kwiatkowskiego. O tym wpisie jest głośno. Dosadne słowa byłego prezesa PZPN

Jan Tomaszewski bez ogródek po zwolnieniu Kwiatkowskiego z PZPN! "To jest dobra decyzja"

Coraz bliżej transferu reprezentanta Polski? Klub go już wycenił! Przed nami wielki hit?

Michał Probierz już niebawem będzie mógł skorzystać z dość ciekawego nazwiska! Okazuje się, że jeden z piłkarzy czołowego europejskiego klubu złożył wniosek o polski paszport, co znaczy, że będzie mógł zostać spróbowany przez Probierza w reprezentacji Polski. Czy to się stanie?

Michał Probierz będzie miał ciekawe powołanie? Czołowy gracz znanego klubu chce zostać Polakiem!

W kadrze reprezentacji Polski swój dom znajdowało wielu graczy pochodzących zza granicy. Warto tu wspomnieć przypadek Matty'ego Casha, który stanowi o sile polskiej kadry w formacji obrony. Teraz wniosek o polski paszport złożył piłkarz Olympiakosu Pireus - Santiago Hezze.

Hezze pochodzi z Argentyny, a o polski paszport chce wnioskować na podstawie swoich korzeni rodzinnych. Babcia gracza była Polką. Co ciekawe, Hezze występował już w olimpijskiej kadrze Argentyny, ale na powołanie do drużyny Mistrzów Świata z 2022 roku jeszcze nie zapracował. Czy to oznacza, że piłkarz już całkiem niebawem zmieni swoje barwy i będzie grał dla Polski? Czas pokaże.