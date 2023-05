Młodzi Polacy poznali rywala na EURO U-17. Powalczą o awans od półfinału?

Rozjuszony Marcin Najman wypalił do selekcjonera! "Santos, obudź się ku**"! Tego oczekuje od Portugalczyka

Reprezentacja Polski do lat 17 zagra z Serbią w sobotnim ćwierćfinale odbywających się na Węgrzech mistrzostw Europy. Stawką turnieju jest udział w mistrzostwach świata w Peru, do których zakwalifikują się półfinaliści oraz jeden z przegranych ćwierćfinalistów. Występujący w grupie A biało-czerwoni w świetnym stylu wygrali z Irlandczykami 5:1 i Węgrami 5:3, ale później przyszła porażka z Walijczykami 0:3, która jednak nie przeszkodziła im w zajęciu pierwszego miejsca w tabeli. W ćwierćfinale podopieczni trenera Marcina Włodarskiego spotkają się z drugą w grupie B Serbią, która w czwartek zremisowała z Hiszpanią 1:1. Sędzią tego spotkania był Damian Sylwestrzak. Z pierwszego miejsca awansowała Hiszpania, a z turniejem pożegnały się Włochy i Słowenia.

Mistrzostwa Europy są jednocześnie kwalifikacjami do tegorocznych mistrzostw świata U-17, zaplanowanych na 10 listopada – 2 grudnia w Peru. Dostaną się do nich wszyscy półfinaliści Euro oraz zwycięzca barażu pomiędzy dwoma przegranymi ćwierćfinalistami z najlepszym dorobkiem po fazie grupowej. Półfinały odbędą się we wtorek (30 maja), a finał w piątek (2 czerwca).

Mecze ćwierćfinałowe (wszystkie w sobotę 27 maja):

Polska - Serbia, Anglia - Francja, Niemcy - Szwajcaria, Hiszpania - Irlandia

Mecz ćwierćfinałowy z Serbią na #EUROU17🗓️ Sobota 27.05⏰ 15:00🏟️ Telki Training Centre📺 https://t.co/Tn7gB2eBs8 pic.twitter.com/QMslsW70e2— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) May 24, 2023