Mołdawia - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Mołdawia - Polska STREAM ONLINE LIVE 20.06.2023 Na jakim programie mecz Mołdawia - Polska w TV dzisiaj

Mecz Mołdawia - Polska dzisiaj w Kiszyniowie wywołuje duże emocje. Po wygranym spotkaniu towarzyskim z Niemcami (1:0) zespół Fernando Santosa powalczy teraz o bezcenne punkty w eliminacjach Euro 2024. Każda strata punktów będzie bardzo przykrą niespodzianką i postawi Biało-Czerwonych w trudnej sytuacji. Mecz Mołdawia - Polska zacznie się dzisiaj o godzinie 20.45. Poniżej więcej informacji.

Mołdawia - Polska Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV 20.06.2023

Przed meczem Mołdawia - Polska faworytem jest nasz zespół, a Wojciech Szczęsny pewnie będzie miał mniej roboty niż w spotkaniu z Niemcami, w którym szalał między słupkami i wybronił nam zwycięstwo. Nasz bohaterski bramkarz apeluje, by nie lekceważyć Mołdawii. - Jestem starym człowiekiem i wolę, kiedy gra jest poukładana. Chciałbym wywozić zawsze trzy punkty z meczu – twierdzi Wojciech Szczęsny. - W takich meczach kluczem jest cierpliwość. Często jest tak, że nie strzela się gola w pierwszych 30 minutach i zespół zaczyna się spieszyć i denerwować. Wtedy narażony jest na kontry. Oglądaliśmy fragmenty ich meczów z Czechami i Wyspami Owczymi. Z całym szacunkiem do przeciwnika, my musimy myśleć o tym, żeby jak najlepiej wykonać nasze założenia. Jeśli uda nam się to, będziemy cieszyć się ze zwycięstwa – podkreślał Szczęsny.

Mołdawia - Polska Transmisja TV Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj w TELEWIZJI 20 czerwca 2023

W meczu Mołdawia - Polska najważniejsze są punkty. Wojciech Szczęsny przyznaje, że styl gry reprezentacji Polski w ostatnich latach pozostawia wiele do życzenia. - Wiem, że w ostatnich latach styl nie był wyjątkowo ofensywny i nie było to piękne dla oka. Dla mnie jako piłkarza najważniejszy jest wynik. Wolę wygrać jak z Niemcami, niż przegrywać 2:3 jak ze Szwecją podczas mistrzostw Europy - stwierdził Wojciech Szczęsny. - Jeśli wynik się zgadza, to ja nie mam z tym problemu. Mamy potencjał, żeby grać ofensywny. W DNA naszej piłki jest cierpienie na boisku i szukanie szybkich kontrataków. Nie mamy cierpliwości do tworzenia sytuacji – dodał Szczęsny.

Mołdawia - Polska STREAM ONLINE LIVE Mecz dzisiaj Transmisja ONLINE 20.06.2023

Robert Lewandowski zagrał tylko w pierwszej połowie meczu z Niemcami, ale dołożył cegiełkę do wygranej 1:0. Potem wskazał co trzeba poprawić w grze Biało-Czerwonych, aby w starciu z Mołdawią w el. EURO 2024 sięgnąć po trzy punkty. - Zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie ciężki mecz. Tylko od nas będzie zależało, jak on będzie wyglądał. Jeśli będziemy dobrze grali piłkę, będziemy grać szybko, utrzymywali się i strzelimy gola, to będzie się łatwo grało - analizował "Lewy". - Musimy sobie zdać sprawę, że to jest ciężki teren i przeciwnik. Liczę na to, że szybko wybijemy im z głowy nadzieję na to, że mogą coś z nami ugrać. To będzie zależeć do nas. Mam nadzieję, ze w ofensywie będziemy grali na tyle dobrze i dojrzale, że te sytuacje będą. A w defensywie nie będziemy pozwalać im na nic - dodał Lewandowski.

Mołdawia - Polska TV Transmisja NA ŻYWO Na którym kanale mecz dzisiaj w TELEWIZJI

Mecz Mołdawia - Polska w eliminacjach do Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 20 czerwca 2023. Początek meczu Mołdawia - Polska o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Mołdawia - Polska na antenie TVP 1, TVP Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Mołdawia - Polska na stronie Sport.tvp.pl (ZA DARMO) oraz w płatnej usłudze Polsat BOX GO.