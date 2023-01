i Autor: Cyfra Sport

przełomowy krok

Niespodziewany zwrot akcji w sprawie Kucharskiego i Lewandowskiego! Takiego rozwiązania nikt się nie spodziewał, przełomowy krok

Konflikt pomiędzy Robertem Lewandowskim, a Cezarym Kucharskim trwa już naprawdę długo i w pewnym momencie wydawało się, że jedynym rozwiązaniem tej sprawy jest tylko i wyłącznie batalia sądowa. Okazuje się jednak, że nie. Obie strony zostały bowiem skierowane na mediacje i wiele wskazuje na to, że mogą zakończyć swój konflikt bez angażowania w to sądu, co jest przełomowym krokiem.