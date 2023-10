Pilny apel do kibiców przed Polska - Mołdawia. Szykują się kłopoty dla fanów! Poważne utrudnienia na Stadionie Narodowym

Zdębieliśmy, kiedy zobaczyliśmy ile kosztuje koszulka, w której Robert Lewandowski poszedł na wybory. Kwota powala, zwykłego Kowalskiego na to nie stać

Biało-czerwoni kontynuują walkę w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Reprezentacja rozpoczęła kwalifikacje pod wodzą Fernando Santosa, ale po fatalnych wynikach i niemal kompletnym zawaleniu eliminacji został on zwolniony. Jego miejsce zajął niedawno Michał Probierz, który w debiucie poprowadził swój zespół do wygranej nad Wyspami Owczymi 2:0.

Polacy zagrają kolejne spotkanie z Mołdawią już w niedzielę 15 października. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Niestety, polskich kibiców przed spotkaniem czekają poważne problemy, o czym już przekonali się fani, którzy chcą przyjechać na Stadion Narodowy.

PZPN poinformował, że kibiców czekają bardzo dokładne kontrole na bramach wejściowych i wjazdowych, co może wydłużyć proces pojawiania się fanów na trybunach.

- W porozumieniu z policją prosimy kibiców o wcześniejsze przybycie na stadion z uwagi na planowane szczegółowe kontrole na bramach wejściowych i wjazdowych. Stadion PGE Narodowy zostanie otwarty o godzinie 18:45. Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych parkingów P&R oraz komunikacji miejskiej – czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu „Łączy Nas Piłka”.

Spotkanie Polska – Mołdawia odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie już w niedzielę 15 października. Początek spotkania od godziny 20:45.