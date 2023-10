Piłkarze powalczą z Mołdawią o punkty, a ich partnerki podbiją kadrę urodą [ZDJĘCIA]

Mateusz Borek jasno na temat reprezentacji Polski! Nie ma co do tego wątpliwości, pełna akceptacja

Nowy selekcjoner Michał Probierz odświeżył trochę drużynę narodową. Na pierwszym zgrupowaniu pojawiło się kilku nowych zawodników. Już w wygranym 2:0 wyjazdowym meczu z Wyspami Owczymi szkoleniowiec dał szansę czterem debiutantom. Z bardzo dobrej strony pokazał się Patryk Dziczek, który jest w związku z Patrycją. Żona gwiazdy Piasta Gliwice spodziewa się dziecka. W linii pomocy w spotkaniu w Torshavn błyszczał także Bartosz Slisz. Pomocnik Legii Warszawa w tym sezonie jest w znakomitej dyspozycji. Potwierdził to także w starciu z grupowym rywalem. As klubu ze stolicy ma wsparcie w pięknej Klaudii.

W trybie awaryjnym do kadry na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią został powołany Bartłomiej Wdowik, który w tym sezonie stał się odkrycie rewelacyjnie spisującej się Jagiellonii. Jego firmowym zagraniem są strzały lewą nogą z rzutów wolnych. Z Wyspami Owczymi nie znalazł się w kadrze meczowej. Czy zadebiutuje z Mołdawią? Serce obrońca Jagiellonii jest już zajęte. Skradła jest Oliwia Kazimierczyk.

Do kadry dowołany był także Marcin Bułka, który zbiera w tym sezonie pozytywne noty w Nicei. Był już na poprzednim zgrupowaniu, gdy powołał go trener Fernando Santos. Nasz bramkarz podczas występów we Francji poznał Ecram Sallam, która jest modelką. Do kadry wrócił Sebastian Walukiewicz. Obrońca Cagliari związany jest z Lilą Lityńską.

