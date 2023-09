Po tej odpowiedzi Kamila Grosickiego cała sala wybuchła śmiechem! Padło pytanie o kompromitację Polski i...

Podobnie, jak w przeszłości, zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się od konferencji prasowej, w której tym razem uczestniczyli Robert Lewandowski oraz powracający do kadry Kamil Grosicki. Zdecydowana większość pytań dotyczyła ostatniego wywiadu kapitana reprezentacji Polski, jednak gwiazdor Pogoni Szczecin również był rozchwytywany przez przedstawicieli mediów. Jedno z pytań skierowanych do Grosickiego dotyczyło ostatniej kompromitacji Polaków w Mołdawii oraz tego, czy "Grosik" oglądał to spotkanie. Odpowiedź sprawiła, że cała sala zaczęła się śmiać.

Wystarczyła jedna odpowiedź Kamila Grosickiego i pojawiły się salwy śmiechu. Zaczął mówić o meczu z Mołdawią

- Akurat byłem na wakacjach z Kamilem Glikiem. Pewnie widzieliście, więc tego meczu po prostu nie oglądaliśmy, bo tam była zmiana czasowa – wyjaśnił uśmiechając się pod nosem „Grosik”. Jego słowa wywołały salwę śmiechu sugerując, że zawodnicy zajmowali się czymś innym podczas swojego urlopu. Sam Kamil Grosicki również nie ukrywał uśmiechu, który pojawił się na jego twarzy tym bardziej rozśmieszając zgromadzonych na sali dziennikarzy.

