Polski duet błysnął w Ameryce. Tak zareagował Karol Świderski po golu [WIDEO]

Świderski z dziewiątym golem w MLS

Napastnik Karol Świderski strzelił gola dla Charlotte w przegranym 1:2 meczu wyjazdowym z New England Revolution w MLS. To jego dziewiąte trafienie w rozgrywkach. Kadrowicz w końcówce doprowadził do wyrównania płaskim strzałem z lewej nogi zza pola karnego. Jednak radość była krótka, bo gospodarze niebawem i tak przechylili szalę na swoją korzyść. W Ameryce przypomniał o sobie także pomocnik DC United Mateusz Klich zapewnił remis 2:2 w starciu wyjazdowym z Vancouver Whitecaps. Nasz rodak uderzył zza pola karnego. Bramkarza rywali zmyliło to, że piłka odbiła się od jednego z obrońców. Bilans Klicha to trzy gole.

Buksa czaruje w Turcji

W lidze tureckiej napastnik Adam Buksa był bohaterem Ankaragucu. W drugiej połowie w ciągu dziesięciu minut dwa razy pokonał bramkarza Istanbulsporu i poprowadził zespół go wygranej 2:1 w 7. kolejce. Jego dorobek to cztery bramki w tej edycji. Z kolei napastnik Patryk Klimala przypieczętował zwycięstwo Hapoelu Beer Szewa 3:0 nad Hapoelem Jerozolima w 5. kolejce ligi izraelskiej. To premierowe trafienie Polaka w tym sezonie.

Mateusz Klich from outside the box to equalize. 💥 pic.twitter.com/7gjGfjPkh5— Major League Soccer (@MLS) October 1, 2023

