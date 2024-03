Poraziło nas, gdy poznaliśmy cenę torebki Mariny Szczęsnej. Za tę kwotę kupisz świetne auto. Coś nieprawdopodobnego

Tak reprezentacja Polski grała z Walią, co za bilans! Dobry prognostyk przed finałem, to musi się udać!

- Czekamy na ciebie – podpisali zdjęcie na którym są oboje, a ich synek Liam tuli się do ciążowego brzuszka mamy. Czujni fotoreporterzy przyłapali Marinę, która w ciąży wygląda kwitnąco!Marina dosyć długo skrywała przed światem swój błogosławiony stan.

Tomasz Hajto nie miał oporów tak nazwać walijskiego piłkarza. Zrównał Robbie’ego Savage’a z ziemią. Obecnie jego syn gra w kadrze

Wkrótce po ogłoszeniu nowiny oboje zjawili się w Warszawie. On na zgrupowanie reprezentacji Polski, a Marina zapewne chciała go wspierać w ważnych momentach, a przy okazji odwiedzić stolicę. W stolicy wykorzystała ładną pogodę i czas na spacery, również w towarzystwie swojej mamy. Ubrana w elegancki i wygodny dres, zapewne ze względu na ciążę, oraz w płaszcz tego samego kremowego koloru, relaksowała się podczas spaceru ulicami Warszawy. W jej ręku dostrzegliśmy dopasowaną kolorem do odzieży torebkę marki Hermes Birkin. Wartość takiego cacka to nawet... 120 tys. zł, czyli tyle, ile dobrej klasy samochód! Inna sprawa, że ceny damskich torebek tej firmy, co wydawać się może zupełną abstrakcją, przekraczają… 1 mln złotych. To firma założona i mająca swoją siedzibę w Paryżu. Państwo Szczęśni nie zabawią zbyt długo w Polsce, bo Wojciecha po występach w reprezentacji narodowej, czekają klubowe obowiązki w Turynie.

To jest atutem reprezentacji Walii. Selekcjoner Robert Page powiedział o tym głośno