Robert Lewandowski zdeklasował Igę Świątek. Różnica, w którą trudno uwierzyć. Piłkarz nie ma sobie równych

Piłka nożna i tenis to dwie dyscypliny sportu, które mają miliony fanów na świecie i należą do najpopularniejszych dyscyplin na globie. Osiągnięcie sukcesu czy to na boisku, czy na korcie sprawia, że jest się doskonale rozpoznawalnym wśród kibiców. Jeszcze do niedawna trudno było przypuszczać, że w obu tych dyscyplinach, w jednym momencie pierwsze skrzypce będą odgrywali reprezentanci Polski. A dzięki Robertowi Lewandowskiemu i Idze Świątek tak się stało.

Lewandowski wciąż przed Świątek. Jednoznaczny ranking

Nie brakuje również porównań obu sportowców i niekiedy trwa spór, kto powinien być uznawany za najlepszego sportowca w Polsce. O ile takie dysputy nie zawsze znajdują jednoznaczny wniosek, o tyle niektóre rankingi przedstawiają realną "siłę" zawodnika. Mowa tu choćby o zestawieniu "SportsPro", które wzięło pod uwagę wartość marketingową najlepszych sportowców na świecie. W rankingu brano pod uwagę kilka czynników, m.in. siłę marki danego sportowca, zasięg rynkowy oraz aspekty ekonomiczne.

Na pierwszym miejscu został uplasowany Leo Messi, na drugim LeBron James, a na trzecim Alex Morgan. Robert Lewandowski znalazł się na 16. pozycji i otrzymał 82 na 100 możliwych punktów, czym potwierdzono, że wśród polskich sportowców nie ma sobie równych. Pod tym względem zdecydowanie wyprzedził Świątek, która sklasyfikowana została na 58. miejscu, a wyprzedziły ją takie tenisistki jak Coco Gauff (12. lokata), czy Aryna Sabalenka (18. miejsce).