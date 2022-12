Robert Lewandowski zdradził wielką tajemnicę! Polak przekazał jakie ma plany na przyszłość

Robert Lewandowski na świątecznych zdjęciach przykuł uwagę fanów jednym szczegółem. Zapomniał? A może to celowo?!

Mistrzostwa świata w Katarze zakończyły się, reprezentacja Polski po remisie z Meksykiem, zwycięstwie z Arabią Saudyjską oraz porażką z Argentyną awansowała do 1/8 finału. "Biało-Czerwoni" zaliczyli historyczny występ, ponieważ po 36 latach wyszli z grupy na mundialu. Robert Lewandowski był najbardziej skutecznym zawodnikiem reprezentacji Polski. Piłkarz Barcelony dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, w spotkaniach z drużyną Herve Renarda oraz "Trójkolorowymi". 34-latek mimo wieku jest w świetnej kondycji fizycznej, dzięki regularnym treningom oraz wsparciu swojej żony - Anny.

Robert Lewandowski zdradza plany na przyszłość! Polak przekazał informację dotyczące dalszej gry

"Lewy" w rozmowie z "Mundo Deportivo" przekazał ile sezonów ma zamiar jeszcze rozegrać na najwyższym poziomie. - Pamiętam, że mając 20, czy 21 lat, kiedy zaczynałem tak naprawdę piłkarską karierę, myślałem, co zrobić, aby zakończyć ją nie w wieku 33, 34 lat, jak spora grupa zawodników, a dociągnąć do... 37 lat. Udało się? - Pracowałem cały czas ciężko, abym fizycznie w wieku 37 lat mógł jeszcze występować na światowym poziomie. Mam przekonanie, że mi się to udało. Podczas różnych testów treningowych, mając 34 lata, a za kilka dni rocznikowo już 35, nadal jestem w czołówce - powiedział Polak.

34-latek jest wdzięczny za aktualną formę swojej żonie Annie. - Wspiera mnie od wielu lat. Pozwala mi być na szczycie. Moje ciało jest narzędziem pracy. I dzięki pomocy Ani jest w doskonałym stanie. Bez jej rad nie byłoby mnie tutaj - zdradził "Lewy".

Lewandowski po mistrzostwach świata będzie miał dłuższą przerwę, ponieważ po ostatnim geście, jaki pokazał podczas meczu ligi hiszpańskiej został zawieszony na trzy mecze. Polski piłkarz nie zagra 31 grudnia z Espanyolem Barcelona oraz w styczniowych meczach z Atletico Madryt i Getafe.

