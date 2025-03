Matty Cash wyszedł z hotelu i został otoczony. Co za sceny z udziałem reprezentanta Polski [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Cztery zespoły już wiedzą, że zagrają na mundialu

Miejsce w finałach mają zagwarantowane trzy zespoły. To gospodarze mundialu, a więc: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Pierwszą drużyną, która przebrnęła przez eliminacyjne sito jest Japonia, która zapewniła już sobie przepustkę do finałów. Samuraje zrobili to na trzy kolejki przed końcem zmagań w Azji. Promocję przepieczętowali wygraną 2:0 z Bahrajnem. W Europie eliminacje dopiero się zaczynają. Rywalizacja odbędzie się w dwunastu grupach, które wyglądają następująco:

Dwanaście grup w Europie

Grupa A: zwycięzca z pary Niemcy/Włochy, Słowacja, Irlandia Północna, Luksemburg

Grupa B: Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Kosowo

Grupa C: przegrany z pary Portugalia/Dania, Grecja, Szkocja, Białoruś

Grupa D: zwycięzca z pary Francja/Chorwacja, Ukraina, Islandia, Azerbejdżan

Grupa E: zwycięzca z pary Hiszpania/Holandia, Turcja, Gruzja, Bułgaria

Grupa F: zwycięzca z pary Portugalia/Dania, Węgry, Irlandia, Armenia

Grupa G: przegrany z pary Hiszpania/Holandia, Polska, Finlandia, Litwa, Malta

Grupa H: Austria, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Cypr, San Marino

Grupa I: przegrany z pary Niemcy/Włochy, Norwegia, Izrael, Estonia, Mołdawia

Grupa J: Belgia, Walia, Macedonia Północna, Kazachstan, Liechtenstein

Grupa K: Anglia, Serbia, Albania, Łotwa, Andora

Grupa L: przegrany z pary Francja/Chorwacja, Czechy, Czarnogóra, Wyspy Owcze, Gibraltar

Bezpośredni awans tylko dla zwycięzców 12 grup w Europie

Jak będzie zatem wyglądała walka o awans na mundial? Dla Europy przydzielono 16 miejsc. Bezpośredni awans na mundial wywalczą wyłącznie zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery drużyny zostaną wyłonione przez baraże. W barażach wezmą udział zespoły, które zajmą drugie pozycje w swoich grupach (12 ekip).

Szesnaście drużyn w barażach, ale przepustkę wywalczą tylko cztery

Do nich dołączą również cztery reprezentacje z Ligi Narodów (decydować będzie aktualne miejsce w rankingu). Tyle że w tym ostatnim przypadku konieczne jest to, że drużyny z Ligi Narodów nie mogą zostać sklasyfikowane na pierwszej i drugiej lokacie w swojej grupie eliminacyjnej. W ten sposób szesnaście ekip utworzy cztery ścieżki. Rywalizacja będzie toczyć się w półfinale i finale. Na tym etapie decydować będzie tylko jeden mecz. Czterej zwycięzcy z par finałowych pojadą na mundial.

