Tak Fernando Santos radził sobie w starciach przeciwko reprezentacji Polski. Te mecze przeszły do historii

Były reprezentant Polski wspomina pracę z Fernando Santosem. To ciekawe, jak Portugalczyk reagował w sytuacjach kryzysowych [ROZMOWA SE]

Fernando Santos został ogłoszony trenerem reprezentacji Polski po tym, jak informację na swoich mediach społecznościowych i zdjęcie ze szkoleniowcem zamieścił Cezary Kulesza. W tym tekście dowiesz się, jak wyglądały wyniki reprezentacji narodowych, które Santos prowadził przeciwko Polsce. Trzeba przyznać, że drużyny będące pod jego kierownictwem już nie raz potrafiły napsuć krwi polskim kibicom.\

Fernando Santos prowadził drużyny przeciwko Polsce. Te mecze przeszły do historii

Fernando Santos przeciwko Polsce grał jako trener reprezentacji Grecji i Portugalii. Do historii przeszły szczególnie starcia z Euro 2012, kiedy to jako opiekun Greków udało mu się zremisować w spotkaniu grupowym przeciwko Polsce, a także to w trakcie Euro 2016, gdy reprezentacja Polski odpadła z Portugalczykami dopiero po serii rzutów karnych.

Lista meczów Fernando Santosa przeciwko reprezentacji Polski: