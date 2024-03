Tak reprezentacja Polski zagra z Estonią? Na ten element trzeba zwrócić uwagę w barażu, Polacy go "dopieszczają"

Estonia stawia na stabilną defensywę

Polska ma za sobą fatalne eliminacje, w grupie zajęliśmy trzecie miejsce. Estonia zakończyła zmagania z jednym punktem. W rankingu FIFA jest sklasyfikowana na 123. miejscu. W barażach gra dzięki dobrym występom w Lidze Narodów. - Wiemy, że oni stawiają na stabilną defensywę - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Mają wysoki zespół. Starają się przejść płynnie do kontrataku. Na to musimy uczulić naszych piłkarzy. Jednak patrzymy głównie na siebie. Chcemy grać płynnie i utrzymywać się przy piłce. Na Stadionie Narodowym zawsze jest atmosfera. To piękny obiekt i oby okazał się dla nas szczęśliwy w tym roku - zaznaczył.

Piotr Zieliński pociągnie kadrę w barażu z Estonią? Takie wsparcie gwiazdor Napoli otrzymał od selekcjonera reprezentacji Polski

Polska ćwiczy rzuty karne

Selekcjoner został zapytany, czy jego kadrowicze nastawiają się na rozstrzygnięcie meczu w regulaminowym czasie, czy przygotowują się także na inny wariant i doskonalą umiejętność wykorzystywania rzutów karnych. - To jest mecz barażowy, więc przed każdym takim spotkaniem trzeba ćwiczyć karne, bo zawsze to może mieć miejsce - przyznał trener Probierz, cytowany przez PAP. - W barażach musi być wyłoniony zwycięzca. Wierzę, że do nich nie doprowadzimy, ale trenowaliśmy "jedenastki" i wciąż to robimy - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Michał Probierz nawiązał do niemieckiego filozofa. Padły słowa o koniu i marchewce

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie