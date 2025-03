Jakub Piotrowski rozkręcił się w Bułgarii. Powtórzy to w reprezentacji Polski?

Adam Kokoszka zagrał na mistrzostwach Europy

W ekstraklasie Adam Kokoszka debiutował w barwach Wisły Kraków, z którą sięgnął po tytuł. Mimo że nie ma za wiele występów w polskiej lidze to trener Leo Beenhakker postawił na niego i dał szansę w drużynie narodowej, a następnie zabrał na EURO 2008 i dał wystąpić w meczu z Chorwacją. W cv Kokoszka ma występy we Włoszech i Rosji. W ekstraklasie związany był także z Polonią Warszawa, Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Sosnowiec. Karierę kończył w Unii Tarnów. W ekipie Biało-czerwonych zagrał w 11 meczach. Po raz ostatni miało to miejsce w 2014 roku s starciu z Mołdawią.

Adam Kokoszka chce być prezesem Małopolskiego ZPN

Teraz Kokoszka jest kandydatem na prezesa Małopolskiego ZPN. Dlaczego zdecydował się na taki krok? - 26 kwietnia są wybory na prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej - powiedział Adam Kokoszka w rozmowie w Kanale Sportowym. - W rozmowach ze środowiskiem piłkarskim i z całym doświadczeniem, które zebrałem przez cztery lata, bo prowadzę parę projektów. Postanowiłem pokazać, że są tacy ludzie, byli piłkarze, byli sportowcy, którzy coś w życiu po tej karierze robią. Chcę być trochę taką alternatywą dla tych innych ludzi, bo w większości są to kandydaci, prezesi, którzy trochę piłkę nożną znają z trybuny lub sprzed telewizora powiedzmy sobie szczerze. Także ciekawe wyzwanie i ciekawe też doświadczenie - wyznał były obrońca reprezentacji Polski.

