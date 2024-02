To Probierz myśli o losowaniu Ligi Narodów! Jasne słowa, selekcjoner już tego nie kryje!

To robi Robert Lewandowski po godzinach. Żona wyjawiła nieznaną pasję, takiego go jeszcze nie widzieliśmy!

Michał Probierz podzielił się swoimi odczuciami na temat losowania grup Ligi Narodów. Prowadzona przez niego reprezentacja Polski trafiła na bardzo wymagających rywali w postaci Portugalii, Chorwacji i Szkocji. Mimo że zestawienie rywali wydaje się być wyjątkowo wymagające, to Probierz uważa, że losowanie wcale nie było aż takie najgorsze. Ta opinia nie pozostawia nawet cienia wątpliwości!

Michał Probierz szczerze o szansach Polaków. Podsumował losowanie Ligi Narodów

Sam Probierz w rozmowie z "Łączy Nas Piłka" mówi, że polska grupa wcale nie jest najtrudniejsza, a sam uważa, że można było trafić do bardziej wymagającej.

- Losowanie mogło potoczyć się różnie. Nie uważam rezultatu za zły. Myślę, że czekają nas ciekawe spotkania. Trudno mówić o grupie śmierci, bo uważam, że niektóre są jeszcze silniejsze (...) Jesteśmy na etapie zmiany pokoleniowej. Wchodzący do kadry zawodnicy muszą udowodnić, że stać ich na grę na wysokim poziomie. Musimy zrobić wszystko, by wygrywać. Nie można przystępować do walki z myślą o utrzymaniu w dywizji - mówi Michał Probierz.

Probierz dodaje, że jego obecnym priorytetem jest udział Polski w mistrzostwach Europy. Potem skupiać się będzie na Lidze Narodów.

- Zagramy z drużynami prezentującymi różne style. Musimy przede wszystkim skupiać się na sobie. Zawodnicy muszą regularnie grać w swoich klubach. Najważniejsze teraz dla nas są mecze barażowe o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Dopiero później skupimy się na rywalach w jesiennej Lidze Narodów - mówi selekcjoner reprezentacji Polski.