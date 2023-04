i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Koniec odpoczynku

Ujawniono najbliższe plany Fernando Santosa. Ruszą poważne przygotowania, szykuje się na długi pobyt w Polsce

Do kolejnych meczów reprezentacji Polski zostało jeszcze kilka tygodni, ale Fernando Santos i jego sztab i tak będą mieli co robić. Selekcjoner biało-czerwonych ostatnie dni spędził jednak w Portugalii, ale pobyt w ojczyźnie powoli dobiega końca. Jak informują media, Santos już niebawem przyleci do Polski i rozpocznie obserwacje przed czerwcowym zgrupowaniem.