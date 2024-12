Henryk Kasperczak jasno i otwarcie o tym, co dał Polakom los w eliminacjach mundialu 2026. „To obowiązek!” [ROZMOWA SE]

To dlatego Krzysztof Piątek jest tak skuteczny w Turcji. Andrzej Bolisęga o wyzwaniu, Sowach i o tym, co napędza gwiazdę Istanbul BB [ROZMOWA SE]

Jak podała TVP w czwartkowym komunikacie, pozyskała wyłączne prawa do transmisji piłkarskich mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku oraz mistrzostw Europy piłkarzy do lat 21, które odbędą się w 2025 i 2027 roku. W przyszłym roku fanów polskiego futbolu szczególnie będzie interesować start podopiecznych Niny Patalon w Euro 2025. Nadawca przypomniał, że polskie piłkarki po raz pierwszy w historii zakwalifikowały się do wielkiego turnieju, a ich mecze można było śledzić w TVP Sport. Decydujące spotkanie z Austrią oglądało średnio 350 tysięcy kibiców, a w najlepszym momencie było ich nawet blisko 650 tysięcy.

To dlatego Krzysztof Piątek jest tak skuteczny w Turcji

Wywiad z Ewą Pajor Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Euro 2025 kobiet w Telewizji Polskiej

– To wspaniała wiadomość, że Telewizja Polska będzie mogła zaprezentować na naszych antenach historyczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet w 2025 roku. Historyczne, bowiem po raz pierwszy w turnieju wystąpi nasza Biało-Czerwona drużyna. Piłka nożna kobiet cieszy się coraz większym zainteresowaniem kibiców na całym świecie, dlatego jako nadawca publiczny prezentujący sport w najlepszym wydaniu nie mogliśmy być obojętni na ten trend. Cieszę się również z nabycia licencji do Euro U-21, także z udziałem naszych piłkarzy. W efekcie będziemy mieli na naszych antenach lato z wielkimi futbolowymi emocjami – komentuje Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP.

Wiemy z kim zagrają Polki w fazie grupowej Euro 2025! Biało-czerwone czeka wielkie wyzwanie

Mistrzostwa Europy kobiet 2025 potrwają od 2 do 27 lipca. Ponieważ TVP nabyła wyłączne prawa do pokazywania tego turnieju, to oznacza, że transmisje będzie można oglądać bez dodatkowych opłat w TVP Sport, na stronie TVPSport.pl i w aplikacji mobilnej.

Nina Patalon zdradza plan przygotowań na Euro 2025. Wtedy wszystko ma być "domknięte"

– TVP Sport towarzyszyło reprezentacji Polski kobiet oraz drużynie U-21 przez cały cykl eliminacji – przypomina Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. – Tym bardziej cieszymy się, że nasza wspólna przygoda będzie trwała, a my będziemy mogli wspierać nasze drużyny podczas finałowych turniejów mistrzostw Europy. Naszą misją i priorytetem jest dostarczanie kibicom emocji związanych z mistrzowskimi rozgrywkami z udziałem polskich reprezentacji. Dzięki temu nasi widzowie mogą cieszyć się darmowym dostępem do najważniejszych meczów i kibicować Biało-Czerwonym bez żadnych ograniczeń – dodał szef sportu w TVP.