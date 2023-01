Wydało się, jak żyje się na co dzień w domu Lewandowskich. Ten widok dla wielu będzie szokiem, wszystko widać jak na dłoni

Anna oraz Robert Lewandowski to bez dwóch jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce, a życie kapitana reprezentacji Polski oraz trenerki fitness i bizneswoman śledzi kilkadziesiąt milionów osób niemalże z całego świata, zerkając na ich profile w mediach społecznościowych. Anna Lewandowska chętnie chwali się więc tym, jak żyje jej się w Barcelonie, a wcześniej w Monachium i nie inaczej było tym razem. Małżonka polskiego piłkarza postanowiła pokazać swoim fanom, co ona, Robert Lewandowski i ich córeczki Klara oraz Laura robią w czasie, kiedy wszyscy są w domu.

Tak wygląda życie w domu Lewandowskich. Żona "Lewego" pochwaliła się tym publicznie, dla wielu te obrazki wywołają zaskoczenie

Dla wielu fanów piłkarze, zwłaszcza ci znajdujący się na światowym topie to osoby zupełnie inne od reszty społeczeństwa i do tej grupy w mniemaniu kibiców może zaliczać się również Robert Lewandowski, który za grę w Barcelonie inkasuje kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Okazuje się jednak, że życie kapitana reprezentacji Polski oraz jego rodziny nie różni się na co dzień za bardzo od tego, co możemy zobaczyć w wielu polskich domach, a małżonkowie mają swoje obowiązki. Zobaczcie, jak wygląda zwykły dzień w domu Lewandowskich, klikając w galerię poniżej.