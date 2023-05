Co za wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Łukasz Skorupski wśród najlepszych we Włoszech!

Zwycięzca Pucharu Włoch lepszy w derbach Lombardii? Inter chce przypieczętować awans do Ligi Mistrzów

Skorupski od dziesięciu lat występuje w Italii, a piłkarzem Bologny jest już piąty sezon. W obecnych rozgrywkach klub Polaka zajmuje 11. miejsce. W ostatniej kolejce Polak popełnił błąd w meczu z Napoli. Mimo wpadki doceniono jego postawę w całym sezonie, bo otrzymał nie lada wyróżnienie. Ma szansę zostać zostać najlepszym bramkarzem Serie A. W tym sezonie rywale 154 razy strzelali na jego bramkę. Obronił 74 procent z tych uderzeń, co zapewnia mu czwarte miejsce wśród wszystkich bramkarzy. Drugi z naszych kadrowiczów: Wojciech Szczęsny z Juventusu ten wskaźnik ma na poziomie 74,4 procenta (przy 90 strzałach).

Dostał powołanie od Fernando Santosa

Skorupski w tym wyścigu po miano najlepszego bramkarza rywalizuje z duetem: Michele Di Gregorio z Monzy i Ivan Provedel z Lazio. Co ciekawe, ten ostatni może pochwalić się tym, że w 20 meczach nie dał się pokonać. To on także wybronił najwięcej strzałów. W jego przypadku statystyki są na poziomie: 77,2 procent. Skorupski został powołany przez selekcjonera Fernando Santosa na czerwcowe mecze z Niemcami i Mołdawią.

