Kacper Urbański rośnie we Włoszech, były kadrowicz nie ma wątpliwości. Padło porównianie do Roberta Lewandowskiego

Będzie z niego dużo pociechy

Ostatnio Urbański został powołany do reprezentacji Polski do lat 21. W tym sezonie trener Thiago Motta odważnie stawia na młodego pomocnika. W sumie w Serie A zagrał już w 15 spotkaniach, z czego sześć razy wybiegł w pierwszym składzie. - To piłkarz, który może iść śladami Piotra Zielińskiego - mówi nam Piotr Czachowski, ekspert od ligi włoskiej. - Wyróżnia go dobra technika, świetny przegląd pola, wizja gry. To wszystko sprawiło, że go sprowadzili do Włoch. Będzie z niego dużo pociechy, bo wielki potencjał. Naprawdę możemy niebawem mieć fajnego piłkarza w kadrze. Bolonia gra kapitalnie, walczy o Ligę Mistrzów. A Urbański dostaje szanse w tej sytuacji - zaznacza.

Musi poprawić się fizycznie

Pomocnik Bologny musi jednak poprawić się pod względem fizycznym. Przywołuje przykład Roberta Lewandowskiego po wyjeździe do Niemiec. - Urbański musi włożyć dużo pracy na siłowni, aby zmężnieć - zwraca uwagę Czachowski. - Jednak niech pamięta, żeby nie przesadzić z tym, bo w ten sposób można stracić szybkość. Bardzo musi na to uważać. Ale jak to poprawi to ma szansę wznieść się na wyższy poziom. Teraz jest trochę jak Robert Lewandowski, gdy z Lecha trafił do Dortmundu. Był jak chuchro, taki szczupak, bez siły, bez mięśni. Ale pracował nad tym i efekty szybko przyszły. Urbański także jest w stanie to poprawić - podkreśla były reprezentant Polski.

Prezes Legii Dariusz Mioduski: Nigdy nie myślałem o zwolnieniu Runjaicia