Krzysztof Piątek wciąż nieskuteczny we Włoszech. "Każdy ma w pamięci to jak..."

Włoski ostro o formie kadrowicza

W tym sezonie Piątek strzelił w Serie A tylko trzy gole. Ostatniego w listopadzie ubiegłego roku. Polski napastnik zaciął się i nie trafił już w 16 kolejnych meczach w lidze włoskiej. Po meczu z Interem Mediolan jego licznik wskazuje już 1170 minut bez bramki. Media we Włoszech były dla niego bezlitosne za występ z ekipą z Mediolanu. Zwracały uwagę na to, że wpływ na ocenę snajperskich możliwości Polaka miała pierwsza runda w Genoi, gdy pokazał się na włoskich boiskach.

W Genoi wszystko mu wychodziło

Z takim postrzeganiem naszego kadrowicza zgadzał się także Piotr Czachowski, który miał nadzieję, że przełamie się właśnie z Interem. - Każdy ma to w pamięci, jak rozpoczął się jego podbój Italii - powiedział nam niedawno były kadrowicz, a obecnie ekspert ligi włoskiej. - Każdy chce widzieć takiego Piątka, takim jakim był w Genoi. Tam czuł się pewnie, był w formie, zostawił po sobie dobre wrażenie. Wtedy niemal każde jego dotknięcie piłki kończyło się strzeleniem gola. Wszystko mu wychodziło. Ale od dłuższego czasu, gdzieś zatracił tę umiejętność. Teraz nie daje tyle jakości. Jak dla mnie to połowa zawodnika z tamtego okresu - analizował i dodał: - Za moment liga włoska wejdzie na ostatnią prostą - zaznaczył. - Jeśli na finiszu tego sezonu Piątek się nie odrodzi, to będzie miał duży problem, bo władze klubu nie zdecydują się na jego wykup z Herthy. Dlatego ta ostatnia prosta będzie decydująca i najważniejsza w tym, aby mógł pozostać we Włoszech. Jednak, żeby tak się stało, to Piątek znów musi być skuteczny - przekonywał Czachowski na naszych łamach.

