Totti płaci byłej żonie wysokie alimenty. Co za kwota

Francesco Totti zasłynął w świecie piłki nożnej tym, że nigdy nie odszedł z AS Roma, choć miał oferty z lepszych zespołów. Urodzony w Rzymie zawodników szkolił się w drużynie "Rossonerich", a później reprezentował AS Roma w seniorskich rozgrywkach przez 24 lata (łącznie rozegrał 785 spotkań), w trakcie których zdobył mistrzostwo Włoch, dwa Puchary Włoch oraz Superpuchar Włoch. Niewykluczone, że trofeów byłoby więcej, gdyby Totti zdecydował się odejść, ale odrzucał on kolejne oferty, a sam klub również zawsze przedłużał z nim kolejne kontrakty. Do tego wystąpił on 58 razy w narodowych barwach, sięgając przy tym po najważniejsze trofeum - mistrzostwo świata zdobyte przez Włochów w 2006 roku. Niestety, choć jego małżeństwo również trwało bardzo długo, to nie zakończyło się szczęśliwie. Rozstanie to jedno, ale jego była żona, Ilary Blasi, publicznie wypowiadała się na temat ich pożycia, próbując udowodnić, że to właśnie piłkarz był winny rozpadowi ich związku. Sam Totti natomiast nie chciał tego komentować i odcinał się od tego, co jego małżonka przedstawiała w mediach.

Będzie sensacyjny powrót na boisko? Były gwiazdor włoskiej piłki jest na to gotowy, ma 48 lat!

QUIZ. Największe skandale Euro. Ile o nich wiesz? Pytanie 1 z 9 Polska na Euro 2008 zremisowała mecz z Austrią po kontrowersyjnym rzucie karnym. Kto wtedy był sędzią? Pierluigi Collina Howard Webb Michael Oliver Dalej

Ostatecznie po 17 latach para rozwiodła się, a sąd zarządził, że Totti będzie płacił swojej byłej żonie alimenty na trójkę ich dzieci. Jak się okazało, 48-latek musi wykładać na nie niemałe pieniądze, bowiem aż 12,5 tys. euro, czyli nieco ponad 54 tysięcy złotych! Co ciekawe, sama Ilary Blasi raczej na brak pieniędzy, podobnie jak jej były mąż, nie może narzekać. Kobieta jest bowiem bardzo popularną prezenterką telewizyjną, a o jej rozpoznawalności świadczy choćby fakt, że na Instagramie śledzi ją 2,3 mln obserwujących!

Arkadiusz Milik przerwał milczenie i od razu zaklął. W jego słowach czuć ból, aż łzy cisną się nam do oczu