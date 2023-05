Klamka w sprawie Bereszyńskiego zapadła. Wiemy, czy Napoli go wykupi, przyszłość Polaka się wyjaśniła

Po prostu ściana. I do tego z golem! Przemysława Wiśniewskiego mocny akces do reprezentacji [WIDEO]

Ostatnie tygodnie w Neapolu upływają pod znakiem zapytania jeśli chodzi o przyszłość Piotra Zielińskiego. Umowa polskiego pomocnika z ekipą "Azzurich" obowiązuje jeszcze tylko przed jeden sezon, do końca czerwca 2024 i władze Napoli doskonale zdają sobie sprawę z tego, że letnie okno transferowe to tak naprawdę ostatnia okazja, aby zarobić na Polaku. Tym bardziej, że "Zielu" jest obecnie najlepiej zarabiającym piłkarzem mistrza Włoch, co nie podoba się Aurelio de Lauretiisowi, właścicielowi klubu. Jeszcze niedawno pojawiły informacje o tym, że usługami Zielińskiego znów zainteresowany jest Liverpool, jednak najnowsze doniesienia mówią o tym, że Polak może jednak zostać w Napoli.

We Włoszech aż huczy! Nowe fakty w sprawie przyszłości Zielińskiego

Jak donoszą dziennikarze "Il Mattino", zarówno Piotr Zieliński, jak i Aurelio de Laurentiis mają przede wszystkim chcieć pozostania polskiego pomocnika w Neapolu. "Zielu" już może cieszyć się wielkim szacunkiem ze strony kibiców i pozostanie w ekipie "Azzurrich" wiązałoby się dla niego z masą korzyści, jednak jest jeden warunek i to spory.

Nagły zwrot akcji w sprawie Piotra Zielińskiego! Zaporowe warunki, włoskie media aż huczą

Zdaniem włoskiego dziennika, w najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie Zielińskiego z władzami klubu, gdzie zostanie przedyskutowany nowy kontrakt dla Polaka. Jeśli jednak chce on zostać w klubie, będzie musiał przyjąć obniżkę pensji. W innym przypadku nie ma mowy o tym, aby pomocnik dalej grał w barwach "Azzurrich". Zieliński niedawno jednak oznajmił, że chce pozostać w Neapolu więc wydaje się, że będzie on skłonny obniżyć swoje wynagrodzenie, aby pozostać na południu Włoch.

Sonda Czy Piotr Zieliński powinien odejść z Napoli? Tak, powinien poszukać nowego klubu Nie, powinien się dogadać z Napoli