Niewytłumaczalne zachowanie byłej gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. Zarabia milion, a nie płaci czynszu!

37-letni Fabregas od lipca tego roku jest pierwszym trenerem Como 1907, beniaminka włoskiej serie A. Wcześniej był tymczasowym szkoleniowcem i asystentem trenera w tym klubie.

Pracuje we Włoszech, mieszka w Szwajcarii

Hiszpan pracuje w Como, ale mieszka z rodziną w szwajcarskim Bissone, oddalonym o 25 km od Como. Okazuje się, że Fabregas... nie płaci za mieszkanie, bo właściciel ekskluzywnego lokum zdecydował się wnieść sprawę do sadu z powodu zaległości za niezapłacony czynsz. Według portalu ”tio.ch”, właściciel nieruchomości nie mógł się skontaktować z prawnikiem Fabregasa i na początku września wystąpił na drogę sądową.

Zgodnie z procedurą, jeśli w najbliższych dniach nie będzie żadnych uwag co do procedury, to policja będzie mogła przystąpić do eksmisji byłego gwiazdora i jego rodziny z zajmowanego mieszkania. Zaległości w płaceniu czynszu mają wynosić wynosić 34 tys. franków szwajcarskich, co wydaje się być śmieszną kwotą przy zarobkach Fabregasa. Te mają wynosić ok. 1 mln euro za sezon. Hiszpan ma podpisany kontrakt z Como aż do 2028 roku, choć wiadomo, że w przypadku trenerów nigdy nie ma pewności, że będzie wypełniony do samego końca. Como wystartowało słabo w rozgrywkach Serie A i po czterech kolejach zajmuje 18 miejsce w tabeli. W czterech dotychczasowych meczach nie odniosło zwycięstwa. Zanotowało dwa remisy i doznało dwóch porażek

Kim jest Cesc Fabregas?

Fabregas to 110-krotny reprezentant Hiszpanii. Wywalczył z nią mistrzostwo świata w 2010 roku, a także dwa razy był mistrzem Europy (2008 i 2012). Jest wychowankiem Barcelony, z którą zdobył mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2012/13. Ponadto dwa razy był mistrzem Anglii z Chelsea. Z Arsenalem zdobył Puchar Anglii i doszedł do finału Ligi Mistrzów (2005/2006). Karierę zawodniczą zakończył w Como, po czym zajął się pracę trenerską w tym klubie.

