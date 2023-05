Opromieniony Inter lepszy od nowego mistrza Włoch? Lukaku i Lautaro są żądni kolejnych goli

Po prostu ściana. I do tego z golem! Przemysława Wiśniewskiego mocny akces do reprezentacji [WIDEO]

Kursy TOTALbet: SSC Napoli – Inter Mediolan

Gdyby jeszcze kilka tygodni temu ktoś przewidywałby taki rozwój wypadków, wielu ekspertów co najwyżej popukałoby się w czoło. Inter pod wodzą Simone Inzaghiego był bowiem ślamazarny, a jego gra nieskuteczna i mało przyjemna dla oka. Nerazzurri mieli nawet okres, w trakcie którego potrafili wygrać zaledwie jedno z siedmiu kolejnych spotkań ligowych. Nic więc dziwnego, że w czarno-niebieskiej części Mediolanu próżno było szukać optymizmu. Wygląda jednak na to, że urodzony w Piacenzie szkoleniowiec idealnie wszystko rozplanował, a jego podopieczni trafili z formą w najważniejszym momencie sezonu. Od 23 kwietnia Inter rozegrał bowiem osiem meczów we wszystkich rozgrywkach, notując w nich komplet zwycięstw! Co istotne, wygrane te sprawiają, że mediolańczycy wciąż mają szansę zakończyć bieżącą kampanię aż z trzema trofeami. Już w kolejną środę zagrają bowiem w finale Pucharu Włoch, w którym ich przeciwnikiem będzie Fiorentina. 10 czerwca w finale Ligi Mistrzów zmierzą się natomiast z Manchesterem City. Zanim jednak do tego dojdzie, interiści będą chcieli przypieczętować zakończenie sezonu ligowego w TOP 4. Obecnie ich przewaga nad piątym Milanem wynosi cztery „oczka”, niewykluczone więc, że stanie się to już w najbliższy weekend. Warunek konieczny do spełnienia? Pokonanie w meczu wyjazdowym nowo koronowanego mistrza – Napoli. Czy jest to jednak prawdopodobny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – tak. W opinii bukmachera to goście z Mediolanu będą minimalnym faworytem zbliżającej się potyczki.

W przypadku Napoli nie ma najmniejszych wątpliwości, że zdobyty przez nich tytuł mistrzowski był ze wszech miar zasłużony. Partenopei od początku rozgrywek narzucili niesamowite tempo, którego żaden z rywali nie był ostatecznie w stanie wytrzymać. Efekt mógł być tylko jeden – ogromna przewaga w tabeli, która poskutkowała „pieczęcią na Scudetto” już na pięć kolejek przed zakończeniem zmagań. W tej niewątpliwej beczce miodu znajdziemy jednak przynajmniej łyżeczkę (o ile nie chochlę) dziegciu. Podopieczni Luciano Spalettiego w decydującej fazie sezonu mocno spuścili bowiem z tonu. O ile jednak w Serie A nie miało to żadnych poważnych skutków, o tyle w Lidze Mistrzów – owszem. Jeszcze w lutym wydawało się, że neapolitańczycy są jednym z głównych faworytów do końcowego triumfu. W 1/8 finału piłkarze spod Wezuwiusza pewnie pokonali w dwumeczu Eintracht Frankfurt, ale w walce o najlepszą czwórkę musieli już uznać wyższość Milanu. Wyjazdowa porażka 0:1 i domowy remis 1:1 sprawiły, że Piotr Zieliński i spółka musieli zadowolić się „jedynie” triumfem w rodzimej lidze. Jeśli jednak spojrzymy na ostatnie wyniki Napoli, dojdziemy do wniosku, że drużyna znajduje się zdecydowanie pod formą. Dość powiedzieć, że nowo koronowany mistrz Włoch wygrał zaledwie 3 z 10 poprzednich meczów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Nie jest to z pewnością osiągnięcie, które satysfakcjonowałoby kibiców tej drużyny. Zniżkę formy Napoli zdają się dostrzegać także eksperci z TOTALbet, którzy kurs na wygraną gospodarzy w starciu z Interem ustalili na poziomie 2.92. Potencjalny triumf mediolańczyków „wyceniono” natomiast na 2.53.

