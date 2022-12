Piłkarz dźgnięty nożem dochodzi do zdrowia. Szykuje się wielki powrót?

Bartosz Bereszyński trafi do wielkiego klubu?! Znany dziennikarz przekazał interesujące wieści, to może być hit

Kim jest Pablo Mari?

Pablo Mari jest hiszpańskim piłkarzem występującym na pozycji środkowego obrońcy. Swoją przygodę z futbolem rozpoczynał w barwach Realu Mallorca, a w kolejnych latach był także w takich klubach jak m.in. Manchester City, Deportivo La Coruna czy NAC Breda. W styczniu 2020 roku trafił do Arsenalu, ale nie potrafił przebić się w tym zespole. Najpierw był wypożyczany do brazylijskiego Flamengo oraz Udinese Calcio, a w sierpniu obecnego roku na identycznych zasadach dołączył do beniaminka Serie A – AC Monza. W barwach tego klubu zaliczył w tym sezonie 8 meczów, zdobywając 1 bramkę.

Ofiara nożownika

Szersze grono odbiorców zapewne nigdy nie usłyszałoby o Pablo Marim, gdyby nie sytuacja, która przed dwoma miesiącami miała miejsce w jednej z galerii handlowych na przedmieściach Mediolanu. 29-latek był jedną z sześciu ofiar nożownika, który postanowił urządzić sobie prawdziwą rzeź w biały dzień. W wyniku tej straszliwej sytuacji jedna osoba poniosła śmierć, piłkarz Monzy doznał natomiast poważnego uszkodzenia ciała, w wyniku którego musiał przejść operację. Pierwsze informacje sugerowały, że rekonwalescencja potrwa przynajmniej cztery miesiące.

Znakomite wieści

Dziś wiemy już, że czas powrotu do zdrowia okazał się zdecydowanie krótszy. Z Półwyspu Apenińskiego nadeszły bowiem znakomite informacje: Pablo Mari powrócił do treningów z drużyną, o czym sam poinformował za pomocą mediów społecznościowych! 29-letni stoper znajduje się podobno w niezłej dyspozycji fizycznej, ale – co ważniejsze – jest bardzo silny mentalnie i zdążył już zapomnieć o traumatycznych przeżyciach. Niewykluczone, że hiszpański zawodnik powróci do gry już w styczniu przyszłego roku.