„Super Express”: - Jak ocenia pan to półrocze w wykonaniu Piotra Zielińskiego w Interze?

Piotr Czachowski: - Nie jest zaskoczeniem, że nie gra tylu minut, ilu by sobie życzył. Po transferze mówiłem, że zaliczy w sezonie 25 meczów, strzeli pięć goli. W tym momencie jest w połowie drogi, którą nakreśliłem, bo w Serie A jego dorobek to 12 występów i dwie bramki. w tych rozgrywkach tylko dwa razy wybiegł w pierwszym składzie. To pokazuje jak liga ważna jest dla Interu. Trener Simone Inzaghi chce obronić tytuł. To dla niego bardzo ważne. Dlatego tutaj Zieliński nie jest pierwszym wyborem. Ale za to Włoch stawia na naszego kadrowicza w Lidze Mistrzów, czy Pucharze Włoch, gdzie nawet dostał statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu z Udinese. Uważam, że Inzaghi ma plan na Polaka.

- Co on zakłada?

- w tym pierwszym sezonie Zieliński ma się przystosować do Interu i w nim zadomowić. Dla Włocha istotne jest to, żeby polski pomocnik zaznajomił się z jego stylem gry i wymaganiami. W tym momencie, że tak powiem, jestem zawodnikiem wspomagającym. Wszystko po to, aby w kolejnym sezonie był już pierwszoplanową postacią. Pamiętajmy, że Henrich Mychitarian ma już swoje lata, wiecznie grać nie będzie.

- W takim razie z Atalantą w półfinale Superpucharu Włoch wybiegnie w wyjściowym zestawieniu?

- Zakładam, że właśnie tak będzie. To będzie dla niego okazja, aby znów zaplusować u trenera. Bo cały czas trwa u niego nieustająca walka o przekonanie do siebie Inzaghiego. Włoch właśnie w taki sposób zarządza drużyną. Uważam, że Inter ma najlepszy skład. Taki Marcus Thuram to transfer idealny. Wprowadził się wyśmienicie, jest najlepszym strzelcem zespołu.

- Jakie jeszcze atuty ma mistrz Włoch?

- Inter ma także najmocniejszą ławkę rezerwowych. Rezerwowi Interu mają dużą jakość. To właśnie pozwala Inzaghiemu na to rotowanie składem. Jeszcze niedawno zwracano uwagę, że Inter traci dużo goli. Jaka była odpowiedź? Poukładali grę i cztery mecze zagrali na zero z tyłu!

- Inter z Zielińskim w składzie awansuje do finału?

- Zdecydowanie. Ale powiem, że ten mecz będzie trudniejszy niż sam finał. Atalanta jest na czele Serie A, ale oceniam, że długo nie utrzyma tej pozycji. Na pewno będzie zmotywowana na mecz z Interem. Zapowiada się superwidowisko, bo oba zespoły uwielbiają mieć piłkę przy nodze. Walka rozstrzygnie się właśnie w środku pomocy. Mówiłem o jakości mistrza Włoch i dlatego więcej żetonów postawiłbym na jego wygraną (śmiech). Inter zrobi wszystko, aby obronić trofeum, które zdobył przed rokiem.

- Kto z pary Juventus - Milan zagra w finale?

- Juventus jest w przebudowie, ale widać już pomysł trenera Thiago Motty na ten zespół. Rozegrał się Francisco Conceicao, który wskoczył na wysokie obroty i potrafi zrobić rywalom niezły "wiatrak" z przodu. Choć Juve zanotował już jedenasty remis w lidze, to stawiam, że... wyleczy Milan z finału. Niech będzie to taki mecz, jak niedawno, gdy padł remis 4:4. Arek Milik ma być w kadrze, ale będzie mu bardzo trudno wskoczyć do składu.

- Stawia pan na finał Inter - Juventus i...

- ...na wygraną mistrza Włoch. Niech Zieliński sięgnie po pierwsze trofeum w barwach Interu. Niech rusza po ten pierwszy skalp. Jestem przekonany, że trener Inzaghi nie odpuści tego pucharu. Jest ono dla niego tak samo ważne jak sięgnięcie po tytuł.

