Piotr Zieliński wróci do Napoli i pozna nowego trenera. Włosi nie mają wątpliwości

To Luciano Spaletti poprowadził SSC Napoli do mistrzostwa Włoch, pierwszego od czasów Diego Maradony. Latem zastąpić go musiał Rudi Garcia, bowiem Spaletti skorzystał z propozycji włoskiej federacji i objął reprezentację. Napoli pod wodzą Garcii nie gra jednak tak efektownie i nie notuje tak dobrych wyników, jak przed rokiem. W ostatnich czterech meczach neapolitańczycy wygrali tylko raz, a ostatniej serii gier w lidze przegrali u siebie z Empoli 0:1, co we Włoszech zgodnie uznano za sensację.

Na kryzys prezydent Aurelio De Laurentiis chce zareagować w trakcie przerwy związanej ze zgrupowaniami reprezentacji. Dziennikarze "La Gazetty dello Sport" są zdania, że dni Rudiego Garcii są już policzone, a następca został już wybrany. Nowym trenerem Piotra Zielińskiego ma zostać Igor Tudor. Chorwat w lipcu zakończył pracę w Olympique Marsylia i czeka na oferty. Włochy zna bardzo dobrze, jako piłkarz i trener. Prowadził zespół Hellasu Verona i Udinese.

Wciąż jedną z wiodących postaci klubu z Neapolu jest Piotr Zieliński, który w tym sezonie zagrał 16 spotkań. Strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty.

