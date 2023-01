Piotr Zieliński zmuszony do odejścia z Napoli?! Sensacyjne doniesienia, to naprawdę może się wydarzyć

Szymon Żurkowski oficjalnie przechodzi do innego klubu! Pomocnik dołączy do reszty kolegów z reprezentacji

Znakomity Zieliński, znakomite Napoli

Trzeba przyznać, że Piotr Zieliński w obecnym sezonie znajduje się w naprawdę świetnej dyspozycji. Dość powiedzieć, że reprezentant Polski we wszystkich rozgrywkach wystąpił do tej pory w 24 meczach, w trakcie których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Równie dobrze spisują się jednak także jego klubowi koledzy, Napoli po 18 ligowych kolejkach przewodzi bowiem tabeli włoskiej Serie A, mając aż 10 punktów przewagi nad Milanem oraz 11 nad Juventusem i Interem. Choć do zakończenia sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań, jak na razie wiele wskazuje na to, że „Partenopei” sięgną wreszcie po upragniony tytuł mistrza Włoch.

Faworyt kibiców nie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Pojawiła się ciekawa alternatywa, trudno byłoby mu się oprzeć

Scudetto, a następnie transfer?

Niewykluczone jednak, że obecny sezon będzie ostatnim Zielińskiego w klubie spod Wezuwiusza. Wszystko z powodu kontraktu Polaka, który wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku. Prezydent klubu Aurelio de Laurentis naturalnie chciałby go prolongować, ale… na gorszych warunkach. Od czasu pandemii COVID-19 w klubie panują bowiem zasady, w myśl których maksymalna pensja pojedynczego zawodnika może wynosić maksymalnie 4 mln euro netto rocznie. „Zielek” inkasuje obecnie nieco więcej niż podana kwota, w celu podpisania nowej umowy musiałby zatem zgodzić się na pewne ustępstwa. W przeciwnym wypadku bardzo prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym latem zostanie sprzedany.