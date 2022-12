Świat sportu pożegnał trenera

Pogrzeb Sinisy Mihajlovicia. Wzruszające pożegnanie słynnego trenera. Trumna przystrojona w klubowy szalik

Cały świat futbolu pogrążył się w głębokiej żałobie po śmierci słynnego trenera. Sinisa Mihajlović zmarł 16 grudnia. By pożegnać go, do Rzymu zjechały się tysiące fanów. Doszło do wielu poruszających scen. Wielu kibiców chciało towarzyszyć w ostatniej drodze Sinisy Mihajlovicia na ziemi. Na zdjęciach widać opłakiwanie wielkiej straty. Jego trumnę przystrojono też w klubowy szalik klubu Bologna FC.