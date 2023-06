i Autor: Cyfra Sport Arkadiusz Milik

sensacyjne wieści

Rollercoaster w sprawie Arkadiusz Milika! Juventus zdecydował, co z Polakiem. Sensacyjne doniesienia

Waldemar Kowalski 19:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Arkadiusz Milik ma za sobą całkiem udany sezon w barwach Juventusu i wielu kibiców zarówno polskiego napastnika, jak i włoskiego klubu zastanawiało się, czy "Stara Dama" wykupi go z Marsylii. Okazuje się jednak, że Włosi nie zamierzają ściągać do siebie Milika na stałe, ale wcale nie musi on wracać do Francji. Jak donosi "Corriere dello Sport", Polaka wykupił z OM chcą wicemistrzowie Włoch.