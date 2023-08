Arkadiusz Milik aż złapał się za głowę widząc, co wyprawia w szatni Wojciech Szczęsny! Krótkie nagranie trafiło do sieci

Przygotowania do rozpoczęcia nowego sezonu Seria A idą pełną parą, a kolejne kluby próbują się wzmocnić przed rozpoczęciem kolejnej wymagającej rywalizacji. Nie brakuje więc również plotek w sprawie przyszłości reprezentantów Polski z Piotrem Zielińskim na czele, jednak tematem numer jeden we włoskiej piłce jest obecnie decyzja podjęta przez Gianluigiego Buffona. Włoski bramkarz, który większość swojej kariery spędził w Juventusie postanowił po długich latach powiedzieć wreszcie stop.

Gianluigi Buffon kończy sportową karierę! Legendarny bramkarz odwiesza buty na kołek w wieku 45 lat

Jak donosi Farbizio Romano, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie, legendarny już golkiper najpewniej nie rozpocznie już kolejnego sezonu w swojej karierze i odwiesi buty na kołek mając na karku aż 45 lat. Jego zawodowa kariera trwała więc aż 29 lat, kiedy to w 1994 roku dołączył do pierwszego zespołu Parmy.

To koniec! Kolejna legenda futbolu kończy karierę. 45-letni Gianluigi Buffon mówi pas

Włoch kończy swoją przygodę z piłką tam, gdzie ją zaczął. W 2021 roku wrócił bowiem do Parmy, gdzie rozegrał dwa kolejne sezony. Najdłużej, bo aż przez 19 lat reprezentował barwy Juventusu. W międzyczasie przez rok bronił dostępu do bramki Paris Saint-Germain, jednak szybko wrócił do "Starej Damy". Dla Juventusu zagrał łącznie w 685. meczach. Przez kolejne 265 bronił dostępu do bramki Parmy. Dla PSG rozegrał 25 spotkań. Ponadto zaliczył 176 występów w reprezentacji Włoch.

W czasie swojej kariery sięgnął po mistrzostwo świata w 2006 roku, 10 razy wygrał mistrzostwo Włoch, 6 razy Puchar Włoch, 7-krtonie Superpuchar Włoch, raz Superpuchar Francji, mistrzostwo Francji, a także Puchar UEFA.

