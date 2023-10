Włosi zachwyceni Piotrem Zielińskim. Wspomnieli o jednej ważnej rzeczy, chodzi o jego przyszłosć w Napoli

Przykro się robi po tym, co piszą we Włoszech o Miliku! Jaśniej się nie da, surowa ocena dla polskiego napastnika

Medialne doniesienia sugerują, że Polak zgodził się nawet na obniżkę zarobków, jednocześnie odrzucając ofertę kilkunastu milionów euro rocznie za rok gry w Arabii Saudyjskiej. Pomocnik jednak nie parafował nowej umowy z Napoli i jego obecny kontrakt wygasa po tym sezonie. W tym zdołał zagrać już w dziewięciu meczach Serie A, przez 751 minut na boisku strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Jest jednym z liderów klubu spod Wezuwiusza na starcie sezonu (dołożył też gola i asystę w Lidze Mistrzów). Przed mistrzami Włoch mecz w Champions League - starcie w Berlinie z Unionem. W niedzielę zaś równie istotny mecz w lidze z Milanem u siebie.

Włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że Zieliński w najbliższych tygodniach, ale również na przestrzeni całego sezonu, będzie kluczową postacią Napoli. – Polski pomocnik od kilku lat jest podstawą Napoli, a w tym roku udowadnia, że ​​jest w świetnej formie. Jak nigdy wcześniej. To coś wyjątkowego, oglądać go grającego w ten sposób. Teraz czuje się pod każdym względem człowiek z Neapolu. I to nie przypadek, że niedawno temu otrzymał obywatelstwo włoskie, gdyż mieszka we Włoszech od co najmniej 10 lat. Neapol to jego drugi dom – można przeczytać w "Calciomercato", dziennikarze serwisu też zastanawiają się, kiedy Zieliński przedłuży umowę z klubem.

