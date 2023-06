Zaskakująca informacja w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Włosi przekonani o przyszłości reprezentanta Polski

Co za wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Łukasz Skorupski wśród najlepszych we Włoszech!

Od kilku miesięcy na ustach wszystkich fanów piłki nożnej mówi się o dramatycznej sytuacji Juventusu. "Stara Dama" na pewno w przyszłym sezonie nie będzie mogła zagrać w prestiżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów przez co nie otrzymają kilkudziesięciu milionów euro. Co więcej, najprawdopodobniej nie zostanie wykupiony Arkadiusz Milik, który został wypożyczony do Juventusu z Olympique Marseille. Ekipa z Turynu w styczniu 2022 roku została ukarana odjęciem 15 punktów, jednak później sąd sportowy zawiesił decyzję. Przez co sytuacja miała zostać ponownie rozpatrzona przez władze piłkarskie. Dochodzenie Włoskiej Federacji Piłkarskiej w sprawie nieprawidłowości w transakcjach transferowych. "Stara Dama" miała podawać w dokumentach fikcyjne wartości rynkowe.

Co dalej z Wojciechem Szczęsnym? Dziennikarz Romeo Agresti wprost o przyszłości Polaka

Ostatecznie podczas rozprawy przed sądem apelacyjnym FIGC, prokuratorzy chcieli, aby "Stara Dama" miała odjętych 11 punktów, zakończyło się jednak na 10. Ponadto zostało uniewinnionych siedmiu byłych działaczy, a także była gwiazda Juventusu oraz dyrektor wykonawczy Pavel Nedved. Bardzo możliwe, że ta sytuacja odbiła się na atmosferze w zespole, a do tego wielu gwiazdom nie podobało się przygotowanie zespołu do kolejnych meczów przez trenera, a tuż po meczu Lidze Europy wypowiedział się na jego temat sam Szczęsny. Wydawało się, że reprezentant Polski będzie szukał innego pracodawcy, ale dziennikarz Romeo Agresti przekazał informację o pozostaniu 33-latka w klubie.

EXCL#Juventus: è già scattato il rinnovo di Szczesny fino al 2025 // Szczesny has already extended his contract with Juventus until 2025 🧤⚪️⚫️📱@GoalItalia— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 1, 2023