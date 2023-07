Złe informacje dla Krzysztofa Piątka. Miał być transfer, klub postanowił inaczej? To nie wróży dobrze

Krzysztof Piątek nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Mimo że zawodnik reprezentacji Polski dostawał dużo szans meczowych w trakcie sezonu Serie A, to jego słaba dyspozycja strzelecka sprawiła, że Salernitana do której był wypożyczony z Herthy Berlin nie zdecydowała się na wykupienie go. Wokół Polaka zaczęły narastać plotki transferowe i ostatnimi czasy wydawało się, że wróci do Genui, a więc klubu, który go wypromował we włoskiej lidze. Niestety, wiele wskazuje na to, że do transferu nie dojdzie.

Krzysztof Piątek nie dla Genui. Zdecydują się na kogoś innego?

Mimo że Piątek spędził w Genui tylko kilka miesięcy, to jego pobyt tam był jednym z najlepszych okresów w jego karierze. Polak strzelał jak na zawołanie, co sprawiło, że kupił go słynny AC Milan. Niestety, w gigancie z Mediolanu nie poradził sobie tak dobrze i znalazł się w Herthcie Berlin. W stolicy Niemiec też miał problem ze skutecznością, co sprawiło, że był dwukrotnie wypożyczany - raz do Fiorentiny, raz do Salernitany. Klub "Starej Damy" z Berlina spadł w sezonie 2022/2023 do 2. Bundesligi, a Piątek wrócił do drużyny, nie mogąc liczyć na dalszy angaż w Salernitanie. Wydawało się, że mimo wszystko po Polaka zgłosi się Genoa, ale wszystko wskazuje na to, że do transferu nie dojdzie. Klub z Genui ma o wiele przychylniej patrzeć na zawodnika Boca Juniors, a jest nim Włoch Mateo Retegui. Sytuacja byłego napastnika Cracovii jest skomplikowana - Hertha niezbyt chce trzymać u siebie zawodnika, który ma jeden z największych kontraktów w zespole, który musi spiąć budżet na drugą klasę rozgrywkową w Niemczech.