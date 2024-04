Żona reprezentanta Polski odsłoniła ciało gorące jak lawa. Od tych zdjęć aż zakręciło się nam w głowie, pokazała bardzo dużo

Pilne wiadomości o zdrowiu Wojciecha Szczęsnego po krwawej kontuzji. Czeka go przerwa. Podano konkretną liczbę

Luksusowy wypoczynek Wojciecha Szczęsnego. Prywatna łódka i bajkowa sceneria. W takich warunkach Polak wraca do zdrowia

co za widoki

Skorupski może liczyć na wsparcie pięknej żony

Łukasz Skorupski już od lat występuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Polak bardzo często grał bardzo solidnie i nieraz ratował swój zespół przed utratą bramki. Do tej pory jednak Bologna prezentowała raczej średni poziom w Serie A, więc wyczyny Skorupskiego nie zawsze przynosiły wymierny efekt, bo mimo dobrych interwencji nie był w stanie wybronić wszystkiego, a zdarzało się, że obrona jego zespołu bardzo przeciekała. To zmieniło się w tym sezonie, w którym Bologna gra wyśmienicie i ma realne szanse na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie! I znów Skorupski jest bohaterem, a przez cały sezon może liczyć na wsparcie swojej ukochanej żony.

DLACZEGO POLSKA REPREZENTACJA PRZEGRYWA? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Matilde Rossi zniewala swoim wdziękiem i urodą

Choć trudno spodziewać się, że Skorupski wygryzie Szczęsnego przed EURO 2024, to na pewno będzie przygotowany na sto procent, by w razie czego zastąpić kolegę z drużyny. Za Polaków kciuki z pewnością trzymać będzie Matilde Rossi, piękna żona golkipera Bologny. Modelka jest wielkim wsparciem dla Skorupskiego już od lat – para wzięła ślub jeszcze w 2017 roku. Rossi zyskała dużą popularność i jej konto na Instagramie śledzi ponad 225 tysięcy osób i trudno się temu dziwić.

Żona Łukasza Skorupskiego nie stroni od odważnych zdjęć

Matilde Rossi wyróżnia się z pewnością swoją urodą i wysportowaną sylwetką. Piękna Włoszka chętnie chwali się swoimi zdjęciami właśnie na profilu na Instagramie i nierzadko publikuje odważne fotografie! Żona Łukasza Skorupskiego lubi pozować w skąpych strojach kąpielowych, które podkreślają jej kobiece kształty tak, jak na zdjęciu poniżej. Więcej fotek pięknej Matilde Rossi zobaczycie w galerii powyżej.