Wyjawił prawdę na temat Wojciecha Szczęsnego. Powiedział wprost, czy odejdzie. Jasny komunikat!

Klub chce się pozbyć reprezentanta Polski! Wycenili go, czy to już koniec?

Wojciech Szczęsny ma bardzo zawiłą sytuację. Kontrakt Polaka z Juventusem nie został przedłużony i na razie nic nie wskazuje na to, aby strony mogły osiągnąć porozumienie. Coraz częściej mówi się o tym, że bramkarz polskiej kadry opuści stolicę Piemontu i przeniesie się w inne miejsce. Agent piłkarski David Lee z CAA Stellar powiedział, gdzie jego zdaniem Polak spędzi kolejny sezon. Nie ma nawet cienia wątpliwości.

Co ze Szczęsnym? Słynny agent piłkarski zabiera głos

Jak podkreśla Lee w rozmowie ze "Sportem", jego zdaniem pewne jest to, że w następnym sezonie Szczęsny pozostanie bramkarzem klubu wielokrotnych mistrzów Włoch. Wszystko przez to, że reprezentant Polski po prostu bardzo dobrze czuje się w klubie z Serie A i przez pryzmat dobrych warunków życia na północy Italii nie zdecyduje się na zmianę barw.

- Szczęsny na 99 proc. będzie dalej w Juventusie w przyszłym roku. Ma świetne życie w Turynie. Gra we wszystkich meczach. Jest w wielkim klubie, który ma szanse w dużych turniejach i na ligowe tytuły. Więc nie ma powodu, żeby się przenosić. On jest tam bardzo szczęśliwy - ocenił agent CAA Stellar

Podobnego zdania co Lee jest Piotr Koźmiński z "WP. SportoweFakty".

- Mówiąc, a raczej pisząc wprost: bramkarzowi reprezentacji Polski trudno byłoby uzyskać gdzie indziej pensję (według nieoficjalnych informacji to 6,5 mln euro netto rocznie), jaką ma w Juventusie. To jednak niejedyny powód. Szczęsny bardzo dobrze się czuje w Juve i niczego tak naprawdę nie musi zmieniać. To wszystko sprawia, że, jak słyszymy w dobrze poinformowanych źródłach, polski bramkarz po sezonie klubu nie zmieni. A jego kontrakt obowiązuje do lata 2025 - pisał Koźmiński dla "WP. SportoweFakty".