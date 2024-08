Andrzej Gołota przerwał milczenie. W tej sprawie nie mogło zabraknąć jego komentarza. Słowa legendy rozeszły się błyskawicznie

Dużo dobrego mówiło się w ostatnim czasie o pracy, jaką wykonuje Tomasz Dylak, który od trzech lat prowadzi kobiecą kadrę w boksie. Pod jego skrzydłami jest m.in. Julia Szeremeta, która zachwyciła na igrzyskach olimpijskich, a już przed zawodami w Paryżu mówiła, że sprawi niespodziankę i przywiezie ze stolicy Francji medal. Słowa dotrzymała, choć na pewno nie zamierza się zatrzymywać. 20-latka w niedzielne popołudnie zapewniła sobie co najmniej brązowy medal igrzysk olimpijskich pokonując Ashleyann Lozadę Mottę.

QUIZ. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie mają przed Tobą żadnych tajemnic? Zdobądź choć 4/10! Pytanie 1 z 10 Na start nie może być nic innego. Pierwsze nowożytne letnie igrzyska olimpijskie odbyły się w Atenach w roku: 1896 1900 1904 Dalej

Gołota skomentował sukces polskiej pięściarki

Szeremeta ponownie nie dała większych szans rywalce i jej zwycięstwo było zdecydowane. To, co może imponować u polskiej pięściarki to przede wszystkim ogromny luz w ringu, połączony z wielkimi umiejętnościami. - Powiedziałam, że przywiozę medal i to zrobiłam, ale nie zatrzymuję się! Idę po złoto! Ta historia już jest piękna, ale będzie jeszcze piękniejsza - powiedziała tuż po pojedynku Szeremeta.

Medal 20-latki jest pierwszym medalem w boksie dla Polski od 1992 roku. Cztery lata wcześniej brąz wywalczył Andrzej Gołota. Legendarny pięściarz został zapytany przez dziennikarza Artura Gaca o sukces Szeremety. - Tak, już wiem, że mamy medal. No popatrz się, to kobiety nas biją. Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę - powiedział Gołota cytowany przez dziennikarza we wpisie na portalu X.

Andrzej Gołota mówi mi:🗣️Tak, już wiem, że mamy medal. No popatrz się, to kobiety nas biją (śmiech). Przekaż Julii podziękowania od starego dziadka, pogratuluj i zaproś gdzieś na kawę😅🥊One and only💥 #Paris2024 #Boxing pic.twitter.com/xlvwqM6ZGN— Artur Gac (@arturgac) August 4, 2024