IO Paryż 2024 dzień 6. relacja NA ŻYWO. Igrzyska Paryż 2024 czwartek 1.08 WYNIKI LIVE ONLINE

Polskie siatkarki w ćwierćfinale igrzysk w Paryżu! Gładkie zwycięstwo z Kenią, to była deklasacja!

Iga Świątek jest już tak naprawdę jedno zwycięstwo od medalu olimpijskiego. Polka weszła właśnie do strefy medalowej i jeśli dzisiaj, 1 sierpnia, pokona Chinkę Zheng, to ma już przynajmniej srebrny medal! Ale przecież igrzyska to nie tylko tenis i już dziś zobaczymy pierwsze zmagania lekkoatletyczne, na które tak bardzo czekają polscy fani. Ruszamy również ze zmaganiami w golfie, w których liczymy na dobry występ Adriana Meronka.

Oprócz tego znów czekają nas oczywiście zmagania w tych samych dyscyplinach, jak w poprzednich dniach – żeglarstwie, pływaniu czy strzelectwie. Śledźcie naszą relację na żywo z czwartku, 1 sierpnia, na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Dzień zaczniemy już od 7:30, gdy rozpocznie się chód mężczyzn na 20 km z udziałem Mahera Ben Hlima i Artura Brzozowskiego.

7:31

Wstępnie chód mężczyzn na 20 km z udziałem Polaków miał rozpocząć się o 7:30. Wszystko zacznie się jednak o 8:00.

7:25

Witamy w relacji na żywo z 6. dnia igrzysk olimpijskich Paryż 2024